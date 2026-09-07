Mueren dos Motociclistas Tras Choque en Periférico Nuevo

Presuntos Responsables Huyen

Por Jorge Martínez

Dos hombres murieron la noche del sábado luego de un fuerte choque entre una motocicleta y un automóvil sobre Periférico Nuevo, a la altura de la colonia Jauja, en el municipio de Tonalá, cerca de su cruce con la carretera a Zapotlanejo.

El accidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas de este sábado, cuando por causas que ya son investigadas una motocicleta se impactó a alta velocidad contra un automóvil, quedando prácticamente incrustada en la unidad.

De acuerdo con testigos, los dos ocupantes de la motocicleta, ambos de aproximadamente 35 años de edad, salieron proyectados y quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, donde fallecieron a consecuencia de las lesiones sufridas.

Las mismas versiones señalaron que el conductor del automóvil y una mujer que lo acompañaba abandonaron el vehículo tras el percance y escaparon del lugar a bordo de otra motocicleta que pasó por ellos. Testigos aseguraron que ambas personas aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de las víctimas, mientras que elementos de la Policía acordonaron la zona para permitir el trabajo del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, encargado del levantamiento de los cuerpos.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, identificar y localizar a los presuntos responsables.