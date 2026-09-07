Localizan a dos Hombres sin Vida en Avanzado Estado de Descomposición

En Bosques Vallarta, de Zapopan

Por Jorge Martínez

Los cuerpos de dos hombres fueron localizados sin vida y en aparente estado de descomposición en un área de pastizal del fraccionamiento Bosques Vallarta, en el municipio de Zapopan.

El hallazgo ocurrió en el cruce de avenida Inglaterra y Paseo del Norte, donde una patrulla que realizaba su recorrido de vigilancia detectó olores fétidos provenientes del terreno. Al acercarse para inspeccionar la zona, los oficiales encontraron los cadáveres.

Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales acudieron al sitio y confirmaron que ambas víctimas ya no presentaban signos vitales. De manera preliminar, se informó que los cuerpos tendrían aproximadamente una semana de evolución cadavérica.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Zapopan, mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el procesamiento de la escena y el traslado de los cuerpos al anfiteatro metropolitano, donde se les practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte e iniciar los trabajos de identificación.

Agentes del Ministerio Público tomaron conocimiento de los hechos y abrieron una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron las muertes.