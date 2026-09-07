En Tetlán “Sigue el Montón de Cables Colgados por Todos Lados”

“Aquí Nadie Hace Caso de Nada”

Por Rafael Hernández Guízar

La calle María Reyes, en la colonia Tetlán, de Guadalajara, se ha convertido en un problema enorme para las personas por la gran cantidad de cables que cuelgan de los postes.

Se trata de cables de compañías de televisión y servicio de internet, según vecinos, la mayoría de estos ya en desuso, algo que temen cause posibles accidentes como ha sucedido en algunas otras comunidades de esta ciudad capital.

“Yo digo que está peligroso porque ya viste que se murió una persona allá en Santa Tere, que iba pasando y se quedó colgado con el cable y se murió, así yo creo que puede llegar a pasar aquí si no hacen algo, porque hay cables que casi llegan hasta el suelo”, dijo la señora Rogelia Covarrubias, una de las entrevistadas por este reportero.

En esta colonia ubicada al Oriente de la zona metropolitana platicamos con varios de los vecinos y comerciantes, quienes se dijeron en contra de la permanencia de los cables colgados en los postes.

Incluso recordaron que el Ayuntamiento de Guadalajara había anunciado una medida para que todos los cables tuviesen que ir bajo tierra; sin embargo, en esta zona ninguna compañía presta así los servicios.

“Se supone que ya hasta hay una ley para eso, no más no pasa nada, sigue el montón de cables colgados por todos lados, aquí nadie hace caso de nada”, siguió la molesta mujer.

El llamado fue a la presidenta municipal Verónica Delgadillo García a quien solicitaron que la dirección de mejoramiento Urbano acuda a este sitio para evaluar los daños y poder así evitar accidentes a futuro.