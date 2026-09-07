Cae Presunto Ladrón Vinculado a Múltiples Robos a Casa Habitación

En Puerto Vallarta

Por Jorge Martínez

Elementos de seguridad detuvieron a Elías Valencia Ávalos, de 32 años de edad, quien es señalado como presunto responsable de múltiples robos a casa habitación registrados en distintas colonias de Puerto Vallarta.

De acuerdo con la información disponible, el hombre, con domicilio en la calle Venustiano Carranza, en la colonia Emiliano Zapata, fue asegurado tras ser identificado como probable participante en diversos atracos ocurridos en las colonias Canoas, El Caloso, Emiliano Zapata y 5 de Diciembre.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos y exhortaron a personas que pudieran haber sido víctimas a presentar la denuncia correspondiente para fortalecer las indagatorias.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.