Hospital Hidalgo es Referente Nacional Gracias al Talento y Compromiso de su Personal: Tere Jiménez

“En Primer Lugar Nacional en Trasplantes”

La gobernadora resaltó el compromiso del personal de salud con las familias de Aguascalientes. Además detalló los avances del Hospital Miguel Hidalgo, como el primer trasplante de hígado y la nueva Unidad de Quemados.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, reconoció el compromiso y la entrega del personal del sector salud al destacar la labor que durante años han realizado en favor de las familias del estado.

Ante más de mil personas reunidas en el Salón de Locomotoras, la gobernadora destacó que el Hospital Miguel Hidalgo se ha consolidado como un referente en atención médica, gracias al trabajo de su personal y a la infraestructura y tecnología con las que cuenta.

“Esta noche quiero reconocer las jornadas, los turnos y las horas que dedican a salvar vidas. Desde hace 34 años, este sindicato representa a quienes están al servicio de los pacientes y forma parte de una cadena que se distingue por su calidad y calidez. Por ello, el Hospital Miguel Hidalgo demuestra que es un referente, pues cuenta con infraestructura y tecnología que nos han colocado en primer lugar nacional en trasplantes”, señaló.

Tere Jiménez también mencionó los avances recientes en el hospital, entre ellos el primer trasplante de hígado realizado en Aguascalientes, la inauguración de la nueva Unidad de Quemados y el área de trasplante de médula ósea.

La gobernadora reconoció al personal por contribuir a poner en alto al sector salud de Aguascalientes y reiteró que su administración continuará trabajando para fortalecer las condiciones de quienes diariamente brindan atención a los pacientes.

“Les agradezco y los felicito porque están poniendo en alto el sector salud aquí en Aguascalientes. Nosotros seguiremos haciendo lo que nos toca. ¡Y que viva el Hospital Miguel Hidalgo!”, sostuvo.

Durante el encuentro, realizado en el marco del 34 aniversario del Sindicato Único de Trabajadores del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, su secretario general, Francisco Javier Araiza Méndez, reconoció el respaldo de la administración estatal al sector salud y destacó la importancia de mantener la unidad entre los trabajadores.

“Los resultados que hoy compartimos son producto del esfuerzo colectivo y de la participación de nuestros compañeros; seguiremos trabajando con responsabilidad para defender los derechos de los trabajadores y fortalecer a nuestra organización”, expresó.

También estuvieron presentes Leo Montañez, presidente municipal de Aguascalientes; Toño Martín del Campo, senador de la República por Aguascalientes; Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal; Toño Arámbula, secretario general de Gobierno; y Antonio Abad, director del Instituto de Beneficencia Pública del Estado.