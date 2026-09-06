Sheinbaum: Quien Guía el Camino y el Destino de la Patria es el Pueblo

Inicia Construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara

“Gobernamos por el Pueblo y Gobernamos Para el Pueblo de Jalisco y Para el Pueblo de México. Eso no va a Cambiar”, Aseguró Desde Tlajomulco de Zúñiga

Por Staff

En Tlajomulco de Zúñiga, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que gobierna para el pueblo de México y de Jalisco, porque es quien guía el camino y el destino de la patria; muestra de ello, enfatizó, es la implementación de los Programas para el Bienestar en la entidad y la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, cuyas obras iniciarán el próximo año.

“Quien guía el camino y el destino de nuestra patria es el pueblo de México (…) Y entonces, desde la Independencia, desde los primeros momentos, hasta la fecha, México defiende y seguirá defendiendo a su pueblo, que somos un país libre, independiente y soberano. No somos colonia ni protectorado de nadie. Siempre se ha buscado la riqueza de nuestro país, pero el pueblo de México siempre, con sus héroes, con sus heroínas, ha sabido defender nuestra soberanía. Y la soberanía es el pueblo”, puntualizó desde la Arena VFG.

Recordó que en 36 años del neoliberalismo se privatizaron las empresas del Estado; se devaluó el peso, aumentaron las tasas de interés y para salir de la crisis económica se rescató a los banqueros a través del Fobaproa, ahora Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con un mecanismo que dificulta saldar su deuda. Por ello, recordó que en su gobierno se decidió impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que realizan al IPAB.

Además, expuso que en 2006 el expresidente Vicente Fox ayudó a que se cometiera el fraude electoral en contra del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. “Por eso decimos: Fox es un traidor a la democracia. Eso es lo que demostró en su sexenio”, agregó. En tanto que en el sexenio de Felipe Calderón se emprendió la llamada “guerra contra el narco” que fue una farsa y se empobreció a la gente. Aunado a que, con Enrique Peña Nieto, hubo más corrupción, más entreguismo y pérdida de la soberanía.

Mientras que la Cuarta Transformación, desde el 2018 a la fecha, ha logrado un incremento en el salario mínimo de 2 mil 500 pesos a 9 mil 500 pesos; no hay inflación; hay récord de Inversión Extranjera Directa (IED) y el peso es una de las monedas más fuertes.

“Sepan algo muy importante, nos reivindicamos como un gobierno del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de Jalisco y para el pueblo de México. Eso no va a cambiar. Nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que no hay prosperidad si solo unos cuantos salen adelante, por ello, el Humanismo Mexicano de la Transformación se basa en el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”. Ante esto, destacó que los Programas para el Bienestar son una política pública que demuestra que el Gobierno ama a su pueblo.

En este sentido, informó que en Jalisco, la Pensión Adultos Mayores beneficia a casi 1 millón de personas; la Pensión para Personas con Discapacidad a 64 mil 731; Jóvenes Construyendo el Futuro a 9 mil; la Beca para universidad a 7 mil 125 estudiantes; la Beca de preparatoria a 250 mil; Producción para el Bienestar a 54 mil 692 productores; Sembrando Vida a mil 616; Precios de Garantía a 3 mil; Leche para el Bienestar a 456 mil familias que reciben leche de calidad a precios accesibles y La Escuela es Nuestra a 2 mil 630 planteles de educación básica y 132 preparatorias.

Además, resaltó la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar y de la Beca Rita Cetina, que tiene la modalidad de apoyo de útiles y uniformes escolares.

En infraestructura enumeró las acciones de conservación de la Red Federal de Carreteras, la construcción de caminos artesanales; del Puente Amado Nervo; la modernización y ampliación del Libramiento Lagos de Moreno; la modernización del puerto de Puerto Vallarta; el saneamiento del río Lerma-Santiago con plantas de tratamiento; la edificación de 70 mil 310 viviendas con Vivienda para el Bienestar, la regularización de 15 mil escrituras y la reestructuración de los créditos de cerca de 400 mil familias; el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco del ISSSTE y la Central de Energía Eléctrica de Ciclo Combinado.

DESTACADOS

Claudia Sheinbaum resaltó que en Jalisco se implementan los Programas para el Bienestar y en 2027 inicia la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara

La Presidenta destacó que el Fobaproa, ahora IPAB, es una deuda impagable adquirida en el neoliberalismo, por lo que en su gobierno se decidió impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que realizan

RECUADRO 1

Presidenta Destaca Cobertura de los Programas Sociales Federales en Jalisco

Miles de personas se congregaron ayer en Tlajomulco de Zúñiga para recibir a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de su gira por la República para rendir cuentas, en el marco de su segundo informe de gobierno, la Presidenta presumió la cobertura de los programas sociales federales para nuestra entidad, en la Arena VFG.

Resaltó que es casi un millón de adultos mayores los que reciben una pensión bimestral, en tanto que 64 mil 731 personas con discapacidad reciben también sus apoyos.

De igual forma destacó que en las preparatorias hay 250 mil alumnos que reciben una beca para sus gastos, al igual que 456 mil familias reciben el apoyo de leche para el bienestar.

Con el apoyo de miles de personas, la mandataria mexicana abrió su discurso con una mal contada historia de México, incluso señaló que todos los héroes de Independencia venían de abajo, algo falso, pero fue más allá y dijo que hasta el momento México sigue siendo un territorio independiente, sin ser colonia de nadie, algo también erróneo porque México nunca fue una colonia de España, era un virreinato.

Destacó que en su gobierno hay muchos apoyos para la mujer porque son las que cuidan el hogar.

“Calladitas ya no nos vemos más bonitas”, dijo la Presidenta atrás indicar que las mujeres tienen total libertad de expresión y participación pública durante su administración.

Aseguró que no hay rupturas entre ella y el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ambos representan el mismo proyecto de nación.

Piden ayuda

A la derecha de la Presidenta de la república, colocada en las gradas de la Arena VFG, se encontraba Carolina Vázquez Guzmán, una madre buscadora a quien le falta su hijo desde el pasado 17 de junio, mujer que intentó llamar la atención de la presidenta sin tener éxito.

“Busco a mi hijo Natanael, es el más pequeño y está desaparecido desde el 17 de julio (…) supuestamente por la geolocalización arroja que está en el estado de Zacatecas, se pidió la ayuda, pero no hemos tenido ninguna respuesta ni ningún indicio de mi hijo”, lamento la condolida mujer, quien justo al terminar el discurso de la Presidenta empezó a gritar con la ayuda de un megáfono, pero fue increpada por una partidaria de Morena.

“Póngase a cuidar a sus hijos para que no ande pasando eso, aquí venimos a escuchar el informe de la Presidenta no a hacer manifestaciones”, dijo en tono bastante grosero una mujer que provenía con uno de los contingentes de las diligencias municipales de Morena.

La señora Carolina Vázquez indicó que en la pasada visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum esta se había comprometido en que habría apoyo, pero no hay respuestas ni atención para ella y la desaparición de su hijo.

Acareados

Provenientes de varios municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y varias otras regiones de Jalisco, miles de acarreados llegaron en camiones rentados para hacer acto de presencia en el informe.

La cantidad de autobuses fue tan grande e incontable que incluso colapsó el tráfico por la carretera a Chapala, arteria vehicular por la que se ubica la Arena VFG, la sede del encuentro morenista.

Desde transporte de personal, hasta camionetas, carros sardina, y algunos otros del transporte público, los acarreados llegaron para supuestamente apoyar Claudia Sheinbaum.

Lleve su recuerdo

Justo a la salida del evento, en las inmediaciones de la Arena VFG, se colocó un puesto de recuerdos y detalles, en este sitio se encontraban listones, llaveros, gorras, sombreros, camisas y hasta tazas de la presidenta Claudia Sheinbaum, del ex presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y sorpresivamente para muchas, del secretario de Seguridad Omar García Harfuch, con una fotografía sin camisa mostrando sus músculos, y fue este uno de los artículos que más llamaba la atención de las presentes.

La movilidad por la carretera Chapala fue un caos gracias al evento de la presidencia de la República, algo que ocasionó que miles de personas llegaran tarde a sus destinos. Rafael Hernández Guízar/Página 24

RECUADRO 2

La Transformación se Siente en Jalisco

Chema Martínez, coordinador de las y los regidores de Morena en Guadalajara, acompañó este sábado a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a Jalisco con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, y destacó que los resultados presentados muestran que la Transformación avanza con hechos en el estado.

“Hoy la Presidenta Claudia Sheinbaum vino a Jalisco a rendir cuentas y a hablar con resultados. Hay una Presidenta que conoce los problemas de nuestro estado, que está presente y, sobre todo, que está cumpliendo. Eso hay que reconocerlo y decirlo con mucha claridad”, señaló Chema Martínez.

Entre los avances para Jalisco, destacó que, en materia laboral, durante junio se alcanzaron 2 millones de empleos registrados ante el IMSS, un incremento de 1.2 por ciento respecto a septiembre de 2024.

En materia de salud, Martínez resaltó la inauguración del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE en Tlajomulco, que cuenta con 250 camas para brindar atención a las y los derechohabientes.

También destacó las obras y proyectos federales que están llegando a Jalisco, entre ellos la Línea 4 del Tren Ligero, el proyecto del Tren México–Guadalajara, el saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago y la próxima construcción de la Central Ciclo Combinado Guadalajara, que está por concursarse y permitirá adicionar 500 megawatts al sistema eléctrico.

“Son obras y acciones que tienen que ver con lo esencial: empleo, salud, movilidad, agua y energía. Eso es gobernar atendiendo lo que hoy necesita la gente, pero también pensando en el Jalisco que queremos para los próximos años”, afirmó.

Chema Martínez subrayó que uno de los resultados más importantes se encuentra en la política social. Pues la presidenta informó que al cierre de 2026, 2 millones 489 mil 446 personas en Jalisco serán beneficiarias de los Programas para el Bienestar, con una inversión de 56 mil 250 millones de pesos.

Entre estos apoyos se encuentran las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad, Mujeres Bienestar, las becas para estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro y los distintos programas dirigidos a productores y familias jaliscienses.

“Cuando hablamos de la Transformación no hablamos solamente de grandes obras. Hablamos de que una persona adulta mayor tenga su pensión, de que una joven pueda seguir estudiando, de que una mujer tenga un ingreso propio y de que las familias tengan mejores condiciones de vida. Ahí es donde verdaderamente se mide un gobierno”, sostuvo.

Finalmente, Chema Martínez señaló que la presencia de Claudia Sheinbaum en Jalisco refrenda el compromiso de la Presidenta con el estado y aseguró que desde Guadalajara corresponde acompañar ese esfuerzo con trabajo cercano a la gente.

“La Presidenta está haciendo su parte por Jalisco. A nosotros nos toca hacer la nuestra desde Guadalajara: estar en las calles, escuchar y resolver. Porque la Transformación no se construye desde un escritorio; se construye todos los días, calle por calle, barrio por barrio y colonia por colonia”, concluyó. Staff/Página 24