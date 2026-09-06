“Quien Guía el Camino y el Destino de la Patria es el Pueblo”

Presidenta Claudia Sheinbaum Desde Tlajomulco de Zúñiga:

Destacó que el Fobaproa, ahora IPAB, es una deuda impagable adquirida en el neoliberalismo, por lo que en su gobierno se decidió impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que realizan. Resaltó que en Jalisco se implementan los Programas para el Bienestar y en 2027 inicia la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.- En Tlajomulco de Zúñiga, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que gobierna para el pueblo de México y de Jalisco, porque es quien guía el camino y el destino de la patria; muestra de ello, enfatizó, es la implementación de los Programas para el Bienestar en la entidad y la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, cuyas obras iniciarán el próximo año.

“Quien guía el camino y el destino de nuestra patria es el pueblo de México (…) Y entonces, desde la Independencia, desde los primeros momentos, hasta la fecha, México defiende y seguirá defendiendo a su pueblo, que somos un país libre, independiente y soberano. No somos colonia ni protectorado de nadie. Siempre se ha buscado la riqueza de nuestro país, pero el pueblo de México siempre, con sus héroes, con sus heroínas, ha sabido defender nuestra soberanía. Y la soberanía es el pueblo”, puntualizó desde la Arena VFG.

Recordó que en 36 años del neoliberalismo se privatizaron las empresas del Estado; se devaluó el peso, aumentaron las tasas de interés y para salir de la crisis económica se rescató a los banqueros a través del Fobaproa, ahora Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con un mecanismo que dificulta saldar su deuda. Por ello, recordó que en su gobierno se decidió impedir que los bancos deduzcan de impuestos las aportaciones que realizan al IPAB.

Además, expuso que en 2006 el expresidente Vicente Fox ayudó a que se cometiera el fraude electoral en contra del exmandatario Andrés Manuel López Obrador. “Por eso decimos: Fox es un traidor a la democracia. Eso es lo que demostró en su sexenio”, agregó. En tanto que en el sexenio de Felipe Calderón se emprendió la llamada “guerra contra el narco” que fue una farsa y se empobreció a la gente. Aunado a que, con Enrique Peña Nieto, hubo más corrupción, más entreguismo y pérdida de la soberanía.

Mientras que la Cuarta Transformación, desde el 2018 a la fecha, ha logrado un incremento en el salario mínimo de 2 mil 500 pesos a 9 mil 500 pesos; no hay inflación; hay récord de Inversión Extranjera Directa (IED) y el peso es una de las monedas más fuertes.

“Sepan algo muy importante, nos reivindicamos como un gobierno del pueblo, gobernamos por el pueblo y gobernamos para el pueblo de Jalisco y para el pueblo de México. Eso no va a cambiar. Nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que no hay prosperidad si solo unos cuantos salen adelante, por ello, el Humanismo Mexicano de la Transformación se basa en el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”. Ante esto, destacó que los Programas para el Bienestar son una política pública que demuestra que el Gobierno ama a su pueblo.

En este sentido, informó que en Jalisco, la Pensión Adultos Mayores beneficia a casi 1 millón de personas; la Pensión para Personas con Discapacidad a 64 mil 731; Jóvenes Construyendo el Futuro a 9 mil; la Beca para universidad a 7 mil 125 estudiantes; la Beca de preparatoria a 250 mil; Producción para el Bienestar a 54 mil 692 productores; Sembrando Vida a mil 616; Precios de Garantía a 3 mil; Leche para el Bienestar a 456 mil familias que reciben leche de calidad a precios accesibles y La Escuela es Nuestra a 2 mil 630 planteles de educación básica y 132 preparatorias.

Además, resaltó la implementación de la Pensión Mujeres Bienestar y de la Beca Rita Cetina, que tiene la modalidad de apoyo de útiles y uniformes escolares.

En infraestructura enumeró las acciones de conservación de la Red Federal de Carreteras, la construcción de caminos artesanales; del Puente Amado Nervo; la modernización y ampliación del Libramiento Lagos de Moreno; la modernización del puerto de Puerto Vallarta; el saneamiento del río Lerma-Santiago con plantas de tratamiento; la edificación de 70 mil 310 viviendas con Vivienda para el Bienestar, la regularización de 15 mil escrituras y la reestructuración de los créditos de cerca de 400 mil familias; el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad en Tlajomulco del ISSSTE y la Central de Energía Eléctrica de Ciclo Combinado.