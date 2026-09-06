Morena Propone Predio en Tesistán Para “Legado Jalisco”; MC lo Rechaza

Clara Negativa de Resolver en Favor de Vecinos de Mirador de San Isidro

El Regidor Mauro Lomelí Dijo que es Claro que los Ediles de MC no Apoyan a los Colonos

Por Rafael Hernández Guízar

La fracción morenista del Ayuntamiento de Zapopan confirmó que Movimiento Ciudadano rehusó cambiar a Tesistán la ubicación el proyecto Legado Jalisco que contempla construir en la colonia Mirador de San Isidro 200 departamentos que serían entregados a elementos de la policía estatal.

El regidor morenista Mauro Lomelí destacó en entrevista con Página 24 Jalisco que para ellos es clara la negativa de resolver en favor de los vecinos.

“La propuesta era pedir que se diera un predio con las dimensiones requeridas para que se fuera a otro lugar, ese fue el punto de acuerdo que subió la fracción de Morena y lo votó en contra la fracción de Movimiento Ciudadano, porque ellos argumentaban que ya había una propuesta y nosotros queríamos oficializarlo a través del cabildo. Hoy vemos que el Ijalvi está tratando de continuar y echar abajo la suspensión que tienen los vecinos, nosotros decimos que los vecinos están de acuerdo con el proyecto, pero no para que se construya ahí”, indicó.

Mauro Lomelí señaló que existen varias opciones propuestas por parte de él y de su bancada para que los vecinos no tengan que sacrificar el espacio de área verde y recreación cultural que tenían y en donde se proyectó la construcción de las torres de departamentos. Destacó que uno de estos predios está ubicado en Tesistán, pero el partido en el poder (MC), se negó a aceptar la propuesta y la hizo a un lado.

Además, fue contundente en destacar que hay una serie de declaraciones encontradas respecto al proyecto inmobiliario para los uniformados: “El proyecto no puede ser ahí, Ijalvi sigue empujando para que el proyecto sea, pero los vecinos tienen documentación de que esas son áreas de sesión para áreas verdes (…) si el gobernador está analizando la oportunidad de cambiar de lugar estamos de acuerdo, tenemos que homologar el discurso con la práctica, si verdaderamente quieren apoyar a los vecinos está bien fácil, que se lleven el proyecto a otro lado y no hay más. Traen una confusión de ideas durísimo, sale el coordinador de gabinete a decir algo, otro día sale el secretario de gobierno decir otra cosa, otro día sale el presidente municipal de Zapopan a decir otra, y eso trae a los vecinos muy confundidos”.

Para finalizar, dijo que no solo existe un predio en Tesistán que podría ser la sede de la construcción de viviendas, sino que hay muchos lugares en donde podría realizarse dicho desarrollo, pero, aclaro que no hay apoyo por parte de los regidores del partido Movimiento Ciudadano y por ello no se ha podido avanzar en buscar alternativas viables.