Localizan con Vida a Integrante del Colectivo Luz de Esperanza Reportado Como Desaparecido

Acudió a un Sitio Tras Recibir Datos Sobre el Posible Paradero de su Hijo

Al Llegar al Lugar Presuntamente Encontró un Punto de Venta de Droga, Donde Habría Sido Amenazado

Por Jorge Martínez

La Fiscalía de Jalisco confirmó la localización con vida y en buen estado de salud de Cándido González Martínez, integrante del colectivo Luz de Esperanza, quien permanecía desaparecido desde el pasado 2 de septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, González Martínez acudió a un sitio tras recibir datos sobre el posible paradero de su hijo, desaparecido desde 2023. Sin embargo, al llegar presuntamente encontró un punto de venta de droga, donde habría sido amenazado.

La Fiscalía del Estado informó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar si el integrante del colectivo fue víctima de algún delito durante ese periodo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las condiciones en las que fue localizado ni sobre posibles personas detenidas en relación con el caso.