Hallan sin Vida a Mujer y su Sobrino

En un Departamento del Fraccionamiento Arcada, de Tonalá

Tenían Varios Días de Evolución Cadavérica. Familiares Acudieron al Inmueble Tras Varios Días sin Tener Noticias de Ellos

Por Jorge Martínez

Una mujer de 40 años y su sobrino, de 19, fueron encontrados sin vida al interior de un departamento del fraccionamiento Arcada, en el municipio de Tonalá, luego de que familiares acudieran al inmueble tras varios días sin tener noticias de ellos.

El hallazgo ocurrió en un departamento ubicado en el cruce de Andador Mezquite y Zacarías Limón Basurto. De acuerdo con los primeros reportes, los familiares percibieron un fuerte olor proveniente del interior de la vivienda y solicitaron el apoyo de las autoridades.

Al sitio acudieron policías municipales y elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes encontraron la puerta cerrada y tuvieron que forzar el acceso para ingresar al inmueble.

En el interior localizaron a la mujer cerca de la sala y al joven en el pasillo del departamento. Paramédicos de la Cruz Verde confirmaron que ambos ya no presentaban signos vitales y estimaron que tenían varios días de evolución cadavérica.

Personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el procesamiento de la escena y el traslado de los cuerpos para practicar la necropsia de ley, con el fin de determinar la causa de la muerte. Hasta el momento no se ha informado si existían indicios de violencia.