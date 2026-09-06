“El Pueblo es el Camino; el Pueblo, Nuestro Destino”

Presidenta en Tepic Ante Cerca de 35 mil Nayaritas

“Con la Cuarta Transformación, llegamos gobiernos del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, puntualizó. Anunció que en la entidad se construirán 252 consultorios del Servicio Universal de Salud, 4 Bachilleratos Margarita Maza, el Hospital de Alta Especialidad de Tepic del IMSS Bienestar, 18 mil 500 viviendas y se creará el Plan Maestro de la Riviera Nayarita para el Desarrollo del Turismo. Además, informó que en diciembre se inaugurará el Aeropuerto de la Riviera Nayarita “Amado Nervo”.

Tepic, Nayarit.- En Tepic, ante 35 mil nayaritas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, refrendó que el pueblo es el camino y el destino de la Cuarta Transformación e informó que en Nayarit los Programas para el Bienestar benefician a cerca de medio millón de personas.

“Rendimos cuentas al pueblo. Siempre cerca del pueblo. El pueblo es el camino; el pueblo, nuestro destino. Amor correspondido”, expresó en sus redes sociales.

Como parte de su recorrido Honestidad y Resultados, desde la Explanada de la Feria de Tepic, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que los gobiernos de antes no rindieron cuentas ni se acercaron a la gente, sino que por el contrario durante 36 años cambiaron la Constitución, no incrementaron el salario mínimo y convirtieron deudas privadas en públicas con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Mientras que la Cuarta Transformación gobierna desde el territorio, escuchando e informando al pueblo.

“México comenzó a cambiar. Yo lo resumo en pocas palabras: Antes había gobiernos para unos cuantos, que gobernaron para los de mero arriba. Y en el 2018, con la Cuarta Transformación, llegamos gobiernos del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, agregó.

En este sentido, mencionó que bajo el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, los Programas para el Bienestar en Nayarit se distribuyen de la siguiente forma: 154 mil 393 personas con la Pensión para Adultos Mayores; a 33 mil 378 con la Pensión para Personas con Discapacidad; a 33 mil 390 mujeres de 60 a 64 años con la Pensión Mujeres Bienestar; a 9 mil 152 con Jóvenes Construyendo el Futuro; a mil 892 estudiantes con la Beca para Universidad; a 42 mil 134 con la Beca para Preparatoria y a 15 mil 797 alumnas y alumnos de nivel básico.

Mientras que Producción para el Bienestar beneficia a 30 mil productoras y productores; Fertilizantes gratuitos a 28 mil 530; Sembrando Vida a 6 mil 215; Precios de Garantía a mil 630; Leche para el Bienestar a 147 mil 197 familias con precios accesibles y con La Escuela es Nuestra se han atendido mil 59 planteles de educación básica y 64 de preparatoria. Además, resaltó la implementación de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria y en su modalidad de apoyo de útiles y uniformes escolares a alumnas y alumnos de primaria.

En materia de salud, informó que, entre septiembre y diciembre, se construirán en la entidad 252 consultorios del Servicio Universal de Salud que entrarán en operación en enero de 2027. En tanto que ya se implementa el programa Salud Casa por Casa y las Farmacias para el Bienestar.

Detalló que en el estado se realizó la reconversión de un plantel de preparatoria, la ampliación de uno más y se construyen cuatro nuevos Bachilleratos Margarita Maza; adicionalmente se edifica una unidad académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), el Hospital de Alta Especialidad de Tepic del IMSS Bienestar y 18 mil 500 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, así como la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 45 mil 330 familias.

Asimismo, subrayó, se construyeron 20 Centros LIBRE para las Mujeres, se implementa el programa de acopio de frijol para dar Precio de Garantía, se inauguró la nueva autopista Tepic-Compostela, se ampliará la carretera de Las Varas a Platanitos, se construyen los puentes Amado Nervo y Ferrocarril Luis Donaldo Colosio en Tepic, en diciembre se inaugurará el Aeropuerto de la Riviera Nayarita “Amado Nervo” –el cual conservará su nombre– y se creará el Plan Maestro de la Riviera Nayarita para el Desarrollo del Turismo con ordenamiento territorial para cuidar la biodiversidad de la región.

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, puntualizó que el Gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum responde a las necesidades de la entidad y además profundiza en su atención, por ello señaló que Nayarit la quiere y la respeta.