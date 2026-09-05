Tere Jiménez Reafirma Coordinación con Claudia Sheinbaum Durante la Presentación de su Segundo Informe de Gobierno

“Aguascalientes la Recibe con Respeto y Hospitalidad”

La gobernadora refrendó su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno de México. México cuenta con nosotros, con Aguascalientes. Tenga la confianza de que nuestro estado, como siempre, estará a la altura: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien realizó una visita oficial al estado para presentar su Segundo Informe de Gobierno, en un encuentro que refrendó la importancia del diálogo y la coordinación entre la Federación y Aguascalientes.

El evento se llevó a cabo en el Foro de las Estrellas, donde la gobernadora y la presidenta coincidieron en la importancia de mantener una relación institucional basada en el respeto, la colaboración y la suma de esfuerzos para atender las necesidades de la ciudadanía.

Tere Jiménez reconoció el trabajo realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum al frente del Gobierno de México y destacó la disposición de ambas administraciones para construir acuerdos y concretar proyectos que contribuyan al desarrollo de Aguascalientes y a mejorar la calidad de vida de sus familias.

“Bienvenida, presidenta. Aguascalientes la recibe con respeto y hospitalidad. Su visita, con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, representa una oportunidad para fortalecer el diálogo entre la Federación y los estados, así como para renovar nuestra responsabilidad compartida con México. La colaboración institucional requiere convicciones firmes, diálogo franco y altura de miras. México cuenta con nosotros, con Aguascalientes. Tenga la confianza de que nuestro estado, como siempre, estará a la altura y hará bien la parte que le corresponde”, expresó la gobernadora.

Asimismo, Tere Jiménez destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para avanzar en proyectos estratégicos para Aguascalientes, particularmente en materia de infraestructura, salud, seguridad, agua, desarrollo económico, educación y conectividad.

La gobernadora refrendó su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con la presidenta de la República y con el Gobierno de México, privilegiando siempre el diálogo institucional y la construcción de acuerdos en beneficio de la población.

Durante su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los principales avances de su administración y destacó las acciones impulsadas en materia de salud, educación, seguridad, infraestructura y desarrollo social en la entidad.

“Trabajamos de la mano con el Gobierno del Estado para traer siempre paz y seguridad a Aguascalientes. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a seguir trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, somos un gobierno de la gente, somos un gobierno del pueblo, orgullosamente del pueblo de México. ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que viva México!”, declaró Claudia Sheinbaum.

Finalmente, la presidenta subrayó la importancia de mantener una coordinación cercana con los gobiernos estatales para atender las necesidades de cada entidad y avanzar en proyectos que permitan mejorar las condiciones de vida de la población.

En el evento estuvieron presentes Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar de México; Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Columba López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de México; y Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua.