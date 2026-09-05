Tere Jiménez Desea Éxito a Paratletas que Representarán a Aguascalientes en la Paralimpiada Nacional 2026

“Estamos Seguros de que Tendrán Mucho Éxito”

La gobernadora destacó el talento, esfuerzo y disciplina de las y los atletas que integran la delegación que competirá en el estado de Jalisco Anunció un bono especial para las y los deportistas que obtuvieron medallas en la Paralimpiada 2025 y para quienes logren alguna presea este año

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, abanderó a la delegación de deportistas que representarán al estado en la Paralimpiada Nacional Conade 2026, que se llevará a cabo del 24 de septiembre al 12 de octubre en el estado de Jalisco, donde más de dos mil paratletas de todo el país competirán en 11 disciplinas deportivas.

Asimismo, anunció un bono especial para las y los deportistas que obtuvieron medallas en la Paralimpiada 2025 y para quienes logren alguna presea este año.

Tere Jiménez reconoció el esfuerzo, disciplina y dedicación de las y los atletas, así como el compromiso de sus entrenadores y familias; les expresó su respaldo para que acudan a esta competencia con orgullo y pongan en alto el nombre de Aguascalientes.

“Ponemos en sus manos la bandera del estado de Aguascalientes, que representa el espíritu de una tierra que trabaja unida y en paz por lo más importante: la educación y el deporte, porque garantizan mejores oportunidades para nuestras niñas, niños y jóvenes. Estamos seguros de que van a dar lo mejor de ustedes, de su esfuerzo y que tendrán mucho éxito”, les dijo Tere Jiménez a las y los deportistas.

Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes (IDEA), destacó que durante la Paralimpiada 2025, esta entidad se ubicó en el séptimo lugar a nivel nacional y primer lugar en crecimiento deportivo con 51 medallas de oro, 19 de plata y 14 de bronce, cifras que se espera superar este año.

Detalló que la Delegación de Aguascalientes se conforma de 75 personas, de las cuales 47 son paratletas y el resto entrenadores, kinesiólogos y staff; precisó que las 11 disciplinas que se competirán este año son: Baloncesto sobre silla de ruedas, Boccia, Paradanza deportiva, Futbol ciegos, Paranatación, Golbol, Parapowerlifting, Paratletismo, Paratenis de mesa, Paraciclismo y Paratriatlón.

A nombre de las y los paratletas que integran la Delegación de Aguascalientes, Jesús Silvestre Rincón Magdaleno, multimedallista en paranatación, agradeció el respaldo de las autoridades y aseguró que pondrán lo mejor de sí durante las competencias.

“El deporte me enseñó que la verdadera fuerza no viene de los músculos, sino del corazón; este año seremos el número uno y demostraremos que somos el Gigante de México, no solo por nuestra capacidad, sino por nuestro corazón”, aseguró.

En el acto protocolario que se realizó en el segundo patio de Palacio de Gobierno, también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; el diputado federal Paulo Martínez López; el diputado local Rodrigo Cervantes Medina; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Alice Yarenzi Barba Medina, prospecto de la disciplina de paranatación; y Alma Verónica Flores Flores, entrenadora estatal de natación de parálisis cerebral.