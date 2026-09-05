Programas Para el Bienestar del Campo se Entregan a 13 Millones de Productoras y Productores en dos mil 470 Municipios del País en Beneficio de la Soberanía Alimentaria

Plan México: la meta de producir un millón 300 mil toneladas de frijol se superó al alcanzar un millón 360 mil toneladas; en maíz se produjeron 25.41 millones de toneladas, un millón más este año; y en leche se llegó a 14 mil 400 millones de litros, un crecimiento histórico de 900 millones de litros.

Guadalupe, Zacatecas.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, informó durante la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que los Programas para el Bienestar benefician a 13 millones de personas en 2 mil 470 municipios del país, a través de un presupuesto de 107 mil millones de pesos (mdp).

Al respecto, la Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que el apoyo al campo suma a las metas establecidas en el Plan México para alcanzar la soberanía alimentaria, que en cuanto a la producción de frijol se establece un objetivo de un millón 300 mil toneladas, lo que ya fue superado este año al alcanzar un millón 360 mil toneladas producidas.

“Decidimos hacer el informe de Agricultura y Desarrollo Rural aquí en Zacatecas porque tenemos un trabajo muy importante en particular en la producción del frijol, en dos sentidos: 1. Hay un trabajo desde hace dos años que llegamos al gobierno la mejora de la semilla del frijol a través de las instituciones de Agricultura y Desarrollo Rural, se incorpora a productores de frijol y a través de ellos se hace el mejoramiento de la semilla y esta semilla después se distribuye tanto en Zacatecas como en Nayarit principalmente, en Durango también y esto nos ha permitido aumentar la productividad y además el acopio del frijol al mejor precio”.

“Y después una planta cribadora y embolsadora de frijol que también se instaló aquí en Zacatecas. Es un trabajo muy importante de beneficio para el campo de este estado”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el 52º Batallón de Infantería, 11/a Zona Militar de Guadalupe, Zacatecas.

Agregó que en maíz se logró la producción de 25.41 millones de toneladas, con un incremento de un millón de toneladas más este año. Mientras que en leche se llegó a 14 mil 400 millones de litros, logrando un crecimiento histórico de 900 millones de litros.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que para fortalecer la producción del campo mexicano también se han establecido medidas como la prohibición de la siembra de maíz transgénico, los precios de garantía y la mejora de la semilla de frijol que se realiza con acompañamiento de productoras y productores de Zacatecas. La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, detalló que los 13 millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar del campo se traduce en que dos de cada tres personas ganaderas, pescadoras y campesinas reciben algún tipo de apoyo del Gobierno de México.

Puntualizó que Producción para el Bienestar se entrega a 1.8 millones de personas con una inversión de 18 mil 200 mdp, mientras que Fertilizantes para el Bienestar a 2.1 millones de derechohabientes a través de 16 mil mdp. En el caso de Leche para el Bienestar, explicó que se invierten 11 mil 800 mdp para beneficiar a 7 millones de personas, se tienen 13 mil 500 lecherías, se acopian más de 760 millones de litros lo que equivale a más de 2 millones de litros diarios, con más de 3 mil productoras y productores. Con esto el precio de la Leche para el Bienestar es 80 por ciento menor al de las opciones comerciales.

Por su parte, en Bienpesca se invierten mil 564 mdp para beneficiar a más de 192 mil personas con 8 mil pesos anuales a cada una, además 90 mil 714 personas se profesionalizan en el uso de buenas prácticas pesqueras y el 60 por ciento de los productores del sector son beneficiarios quienes contribuyen con más de 2 mil 200 millones de toneladas de productos pesqueros y acuícolas. Agregó que con Alimentación para el Bienestar se ejecutan tres acciones a través de una inversión de 14 mil mdp: 1. La operación de 27 mil Tiendas para el Bienestar que son la red de distribución de la canasta básica y complementaria más grande de México y de América Latina. 2. El programa El Maíz es la Raíz con 327 mil derechohabientes. Y 3. Acopio para el Bienestar en el que se tiene un almacenamiento histórico de maíz y frijol por más de 948 mil toneladas.

Explicó que además se implementa el Comercio Justo en dos ejes: La comercialización con la entrega de apoyos a 71 mil productoras y productores de maíz, arroz y trigo con una inversión total de 5 mil 800 mdp. Así como la entrega de créditos con una inversión de 7 mil 200 mdp a través de Cosechando Soberanía que en los últimos tres meses ha proporcionado 25 mil créditos y ha logrado la venta de 3.2 millones de toneladas de maíz con contratos anticipados.