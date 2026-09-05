Presidenta Informa que en Aguascalientes 420 mil 952 Personas Reciben Programas Para el Bienestar con una Inversión de Nueve mil mdp

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Destacó obras como la tecnificación del Distrito de Riego 001, la construcción de 24 mil 290 viviendas, la repavimentación de la Red Federal de Carreteras, ampliación de 5 preparatorias y construcción de 11 Centros LIBRE para las mujeres Anunció que este año inicia la construcción de la carretera Osiris-Aguascalientes, así como del Puente Margaritas en octubre o a principios del próximo año.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en Aguascalientes 420 mil 952 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, con una inversión de 9 mil millones de pesos (mdp), que calificó como una inversión para el bienestar del pueblo de México y no como un gasto.

“Hay algunos que no les gustan los programas porque dicen que ‘se gasta mucho dinero’, pero no es gasto, es inversión; porque cuando todos los adultos mayores tienen un apoyo, se está invirtiendo en las familias mexicanas para que puedan tener lo mínimo, lo básico para poder salir adelante; cuando damos una beca a los estudiantes no es gasto, es inversión en educación para las y los jóvenes, para las y los niños de México; cuando invertimos en una escuela no es gasto, es inversión para que se pueda tener educación.

“Cuando invertimos para apoyo en el campo, para los campesinos, no es gasto, es inversión para que se pueda cultivar la tierra; cuando hacemos Sembrando Vida no es gasto, es inversión en la naturaleza y en la gente para que se pueda reforestar el país y así cada uno de los Programas del Bienestar”, informó desde la capital de Aguascalientes.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal detalló que los beneficiarios de los Programas para el Bienestar se distribuyeron de la siguiente forma: 137 mil 717 de la Pensión para Adultos Mayores, 19 mil de la Pensión para Personas con Discapacidad, 5 mil 450 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 47 mil 402 con la beca Benito Juárez, mil 170 con la beca para Niñas y Niños, 6 mil 949 con Producción para el Bienestar, 7 mil 541 con Fertilizantes Gratuitos, 249 con Precios de Garantía, 114 productores y 47 mil familias con Leche para el Bienestar; 246 escuelas de Educación Básica y 127 de Educación Media Superior con La Escuela es Nuestra, 37 mil 375 con Pensión Mujeres Bienestar; además de otros programas como las becas Rita Cetina para secundaria y para uniformes y útiles en primaria, y Salud Casa por Casa.

En materia de obra pública, resaltó la repavimentación de la Red Federal de Carreteras; la construcción del Puente Margaritas que inicia en octubre o inicios del próximo año; la tecnificación del Distrito de Riego 001; la construcción de 24 mil 290 viviendas, así como la reestructuración y condonación de créditos impagables en beneficio de 95 mil familias; la ampliación de cinco preparatorias; la construcción de 11 Centros LIBRE para las mujeres; y anunció el inicio de la construcción de la carretera Osiris-Aguascalientes.

Destacó también las reformas constitucionales impulsadas en su gobierno, como la Reforma al Poder Judicial, la inclusión de la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en la Constitución; el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, agradeció a la Presidenta por apoyar a la entidad con recursos para terminar la tecnificación del Distrito de Riego 001, para la construcción conjunta del Puente Margaritas, la aprobación de dos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acabar con el rezago educativo y trabajar de manera coordinada para atender la seguridad pública en el estado.