“En Zacatecas, la Coordinación ha Logrado una Reducción del 85% en el Promedio Diario de Homicidios Dolosos de Septiembre de 2024 a Agosto de 2026”

Presidenta Claudia Sheinbaum:

La reducción del 85 por ciento responde a que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 1.13 en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026 Del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, se detuvo a 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 200 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilos de droga y 114 mil cartuchos.

Guadalupe, Zacatecas.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, en Zacatecas el promedio diario de homicidios dolosos presentó una disminución del 85 por ciento al pasar de 1.13 en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026.

“Cuando vemos la reducción de homicidios en Zacatecas, la pregunta es ¿cómo se logró? Porque parece un número frío y la verdad es que hay mucha coordinación, pero hay un esfuerzo muy importante desde el gobierno de Zacatecas que tiene que ver con el fortalecimiento de la policía, la investigación, el equipamiento, la inteligencia, todo el uso de tecnología que ha permitido esta reducción”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el 52º Batallón de Infantería, 11/a Zona Militar de Guadalupe, Zacatecas.

Felicitó al equipo del gobernador David Monreal por los esfuerzos realizados para la pacificación de la entidad, como el aumento de sueldos de la policía de 3 mil 500 pesos en 2021 a 18 mil pesos en 2026, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad con 400 nuevas patrullas, ocho vehículos tácticos blindados, 106 motopatrullas y cuatrimotos, 16 inhibidores de drones, 12 drones tácticos, un domo inhibidor de drones, 12 aeronaves no tripuladas, adquisición de armas de fuego y uniformes; además, se construyó un nuevo C5, seis centros regionales y 11 subcentros de monitoreo.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que, comparando el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año, de 2021 a 2026 se observa una reducción preliminar del 96 por ciento al pasar de 4.5 (el punto máximo en la entidad) a 0.2.

Respecto a los delitos de alto impacto por año, puntualizó que, de manera preliminar, hay una disminución del 59 por ciento al pasar de 9.7 en el 2022 a 4.0 en 2026; destaca el robo de vehículo en la entidad, que ha presentado una disminución de 42 por ciento de 2022 al 2026.

Mientras que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la población que se siente insegura en el estado bajó un 21 por ciento en el segundo trimestre de 2026 respecto al primer trimestre de 2023, pasando de 94.8 a 75.1.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026, se detuvo a 3 mil 824 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 200 armas de fuego, más de 7 mil 320 kilos de droga y 114 mil cartuchos. Además, se han desmantelado seis laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, reconoció que la Estrategia Nacional de Seguridad ha sido clave para alcanzar la paz en el estado, lo que ha permitido generar más desarrollo para la región, por lo que agradeció a la Presidenta por su implementación.