Aguascalientes Tendrá Centro de Terapia Asistida con Animales, Único en su Tipo en el País

Se Construirá en la Isla San Marcos

Con infraestructura social de primer nivel, Tere Jiménez y Aurora Jiménez dieron inicio a la construcción de este lugar en la Isla San Marcos. Con la equinoterapia y canoterapia se atiende principalmente a niñas y niños con síndrome de Down, autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El nuevo espacio permitirá ampliar la capacidad de atención del DIF Estatal y reducir tiempos de espera.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal, colocaron la primera piedra del Centro de Terapia Asistida con Animales, un espacio especializado que será referente a nivel nacional por su modelo de atención integral para niñas, niños y adolescentes que requieren tratamiento.

El nuevo centro, que se construirá en la Isla San Marcos, permitirá ampliar la capacidad de atención del DIF Estatal mediante terapias asistidas con caballos y perros en instalaciones diseñadas bajo criterios de accesibilidad, seguridad y funcionalidad.

Durante el arranque de la obra, Tere Jiménez destacó que la infraestructura social cobra verdadero sentido cuando se traduce en oportunidades y una mejor calidad de vida para las personas.

“Hoy, no venimos solo a poner ladrillos; venimos a sembrar fe y abrir caminos de libertad para nuestras niñas y niños. Cuando vemos a un pequeño que pasea sobre un caballo o abraza a un perro entrenado, entendemos que no hay barreras imposibles de vencer. Este centro es un acto de amor, empatía y justicia social”, mencionó la gobernadora.

Por su parte, Aurora Jiménez Esquivel indicó que con estas terapias se atiende principalmente a niñas y niños con síndrome de Down, autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y resaltó que detrás de cada terapia hay familias que enfrentan con valentía el proceso de rehabilitación de sus hijas e hijos.

“Aproximadamente atendemos a 100 pequeños cada semana, y queremos llegar a muchos más. Acompañar a cada familia en este camino es una de las tareas más humanas que tenemos. Detrás de cada terapia hay esfuerzo, esperanza y pequeños grandes logros. Con este centro podremos ofrecer un espacio seguro donde nuestros caballos y caninos seguirán ayudando a sanar cuerpos, fortalecer corazones y abrir nuevas posibilidades de vida”, destacó la primera voluntaria.

El secretario de Obras Públicas del Estado, Enrique Peralta Plancarte, explicó que el complejo contará con pistas, zonas de abordaje, áreas veterinarias y espacios especializados, y que la obra tendrá una duración estimada de seis meses.

Finalmente, el director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza, señaló que el nuevo centro permitirá atender a más pacientes, reducir tiempos de espera y fortalecer terapias orientadas a mejorar la movilidad, el equilibrio, la autoestima y la integración de las personas usuarias.

También estuvieron presentes el diputado federal Paulo Martínez López; Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, diputado local, y Ricardo Alberto Macías Méndez, encargado de Despacho de la Dirección de Servicios Médicos del DIF Estatal.