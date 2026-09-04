Reconocer Labor del Equipo USAR de Bomberos de Jalisco

Héroes

Yussara Canales: Agradecimiento Debe Traducirse en Mejoras Salariales y Apoyos

Por Rafael Hernández Guízar

El Congreso del Estado reconoció ayer al equipo USAR de bomberos de Jalisco por su participación en la búsqueda y rescate de trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario Sinaloa.

Durante la sesión de pleno, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales González, destacó la valiente vocación de servicio de quienes participan en estas labores.

“Muchas veces utilizamos la palabra héroe con demasiada facilidad, pero cuando vemos a una persona salir de su casa, despedirse de su familia y acudir a una emergencia sin saber lo que se va a encontrar, ni los riesgos que tendrá que enfrentar, entonces entendemos realmente lo que significa la palabra héroe, eso es lo que ustedes son”, indicó la legisladora.

Pero la diputada fue más allá y resaltó que no solamente tiene que quedar en agradecimientos públicos, sino que el verdadero reconocimiento para estos funcionarios debe traducirse en mejoras salariales y apoyos a sus familias: “Como autoridades tenemos nosotros la responsabilidad de procurar los mejores salarios, mejores prestaciones, equipo adecuado, capacitación, infraestructura, pero sobre todo condiciones dignas y seguras para que ustedes realicen su trabajo”.

El reconocimiento fue otorgado a los integrantes del equipo USAR de bomberos de Jalisco que está conformado por elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como bomberos del municipio de Guadalajara, Zapopan y El Grullo.