Proponen Pensiones Permanentes Para Personas con Discapacidad

En el Rango de 30 a 64 Años

Iniciativa de la Oposición Plantea que Sean Financiadas en Partes Iguales por el Estado y la Federación

Por Rafael Hernández Guízar

Los partidos de izquierda en el Congreso del Estado propusieron ayer una reforma constitucional para que se otorguen pensiones permanentes a las personas discapacitadas de entre 30 y 64 años.

Estuvieron presentes los diputados de Morena, el Partido del Trabajo (PT), Hagamos y Futuro.

La propuesta es que las pensiones sean financiadas en partes iguales por el Estado y la Federación, con lo que, según los diputados, podría lograrse una ampliación en la cobertura, pero buscarán que esto quede también establecido como una obligación en la Constitución de Jalisco.

En este sentido, el diputado petista Leonardo Almaguer Castañeda destacó que aunque el derecho a la pensión para las personas con discapacidad ya se incluye en la Constitución Federal, Jalisco no ha suscrito el convenio correspondiente con el Gobierno Federal para sumarse a ello.

Según trascendió, en Jalisco existen 386 mil 577 personas con discapacidad, lo que representa el 4.6 por ciento de la población estatal.

En este sentido, se pretende lograr un beneficio para 52 mil 400 personas de la entidad, algo necesario de cumplir, según indicaron los legisladores, quienes exigieron que no haya más simulaciones en el gobierno emecista de Pablo Lemus Navarro.

Contra la discriminación

Por otra parte, desde la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado se promueve la no discriminación y atención oportuna integral y digna para las personas que padecen lupus y otras enfermedades autoinmunes.

El diputado Alejandro Barragán Sánchez indicó que estas enfermedades han permanecido en una condición de invisibilidad y que las personas que las viven enfrentan obstáculos para acceder oportunamente a servicios médicos, así como para continuar con sus proyectos académicos y profesionales, al igual que incorporarse o permanecer en un trabajo y participar plenamente en la vida social.

El morenista indicó que se busca con esta iniciativa avanzar en el reconocimiento formal de esta realidad y sentar las bases de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, orientado a mejorar la calidad de vida de quienes viven con lupus y otras enfermedades autoinmunes.

“Se propone fortalecer las acciones de prevención, detección, atención, tratamiento y seguimiento, así como generar herramientas de información que permitan a la entidad conocer mejor esta problemática de salud pública, orientar sus decisiones y garantizar condiciones de inclusión y protección frente a la discriminación”.

La propuesta va encaminada para reformar la ley de salud y la ley estatal para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación. Con esto se contempla también establecer la semana estatal de concientización, con lo que se pretende lograr una posibilidad de dimensionar las enfermedades autoinmunes, así como identificar las necesidades de quienes los padecen y orientar la toma de decisiones.