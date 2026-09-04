Presumen Finanzas de Zapopan

Tiene Deuda por el 6% de su Presupuesto

Por Rafael Hernández Guízar

Juan José Frangie Saade, presidente municipal de Zapopan, presumió ayer las finanzas del municipio y resaltó que se encuentran en condiciones superiores a otras ciudades como Madrid, España.

Dijo que las calificaciones internacionales han llegado seis veces por encima del Gobierno Federal: “Estamos seis veces mejor que el Gobierno Federal, y Moody’s, tenemos un dato que les puede llamar la atención, estamos por encima de ciudades como Madrid, y estamos al mismo nivel de Milán, nuestro endeudamiento es muy bajo, este diciembre pudimos haber pagado de la deuda, pero a veces no es tan bueno no deber y preferimos meter ese dinero para obras. El Colegio de México nos dio el primer lugar nacional en transparencia y gobierno abierto de dos mil 500 municipios del país”.

Presumió también que la deuda pública de Zapopan es “excesivamente” baja a comparación de otros municipios, no solo de Jalisco sino del país, pues de tener comprometido el 40 por ciento el presupuesto en el año 2015, al momento, es de solo 6 por ciento: “De los cuatro mil 500 millones (que tenían de presupuesto en el año 2015) teníamos un 40 por ciento de deuda, quiere decir que de dos mil 200 millones de pesos cuando entramos, era un municipio totalmente quebrado, además debíamos a proveedores alrededor de mil millones de pesos (…) hoy con gusto les puedo decir que Zapopan tiene una deuda del 6 por ciento, la deuda con la que vamos a terminar este año anda rondando los 800 millones de pesos”.

Destacó que esto se debe a un modelo de gobierno empresarial que sí ha funcionado, pues al momento Zapopan, según el propio alcalde, no depende del presupuesto Federal como muchos otros municipios. Destacó que no han recibido un solo peso en lo que va de la actual administración para obra pública.

“Todo mundo decía que la filosofía empresarial no encajaba dentro de los gobiernos, y fuimos criticados al principio, pero decirles que a final de cuentas los resultados son lo que cuentan, cómo va Zapopan, nosotros hicimos la política a un lado, nos dedicamos a gobernar y eso es muy importante (…) nosotros entramos en 2015 con un presupuesto de cuatro mil 600 millones de pesos, hoy en 2027 vamos por 13 mil 700 millones de pesos de presupuesto, ya es mayor que el de Guadalajara y tal, y estamos en los tres primeros lugares de todo México en lo que se refiere a presupuesto de ingresos, no estamos atenidos a los ingresos federales, sí a las participaciones que te mandan por obligación, pero no hemos recibido un solo peso que se centró esta administración anterior, no hemos recibido un solo peso para ningún proyecto y es obvio que lo hagan así”, finalizó.