Presidenta Claudia Sheinbaum Informa que en Durango los Programas Para el Bienestar Benefician a 670 mil Personas con una Inversión de 16 mil Mdp

Recorrido Honestidad y Resultados

Destacó obras como la Planta Potabilizadora Guadalupe Victoria, la Presa El Tunal II, la nueva Central de Ciclo Combinado, la Planta Cribadora de Frijol y el Centro Integral de Producción de Carne.

Reportó avances en construcción de vivienda, obras para suministro de electricidad, ampliación de preparatorias y los Planes de Justicia para los pueblos originarios de Durango.

Durango, Durango.- En Durango, como parte de su recorrido Honestidad y Resultados, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en dicha entidad hay 670 mil beneficiarios de los Programas para el Bienestar a través de una inversión de 16 mil millones de pesos (mdp).

“Todo lo que necesiten las y los duranguenses, aquí está el Gobierno de México para apoyarles”, afirmó desde la Velaria de la Feria Nacional Francisco Villa.

Detalló que en Durango los Programas para el Bienestar se distribuyen de la siguiente manera: 201 mil 719 beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, 14 mil 833 de Jóvenes Construyendo el Futuro, 5 mil 768 becarios que estudian la universidad, 66 mil 983 de la beca de nivel medio superior Benito Juárez García, 10 mil 593 de beca para Niñas y Niños, 42 mil de Producción para el Bienestar, 46 mil 511 de Fertilizantes Gratuitos, 21 mil 150 de Sembrando Vida, 2 mil 701 con Precios de Garantía, 141 mil familias con Leche para el Bienestar, mil 888 escuelas primarias y 115 preparatorias con la Escuela es Nuestra, 52 mil 570 con Pensión Mujeres Bienestar, 83 mil 794 con la beca Rita Cetina para secundaria y 120 mil 788 de la beca Rita Cetina de uniformes y útiles escolares para estudiantes de primaria.

La Jefa del Poder Ejecutivo Federal también resaltó obras en Durango como la inauguración de la carretera San Ignacio-Tayoltita, la construcción de 11 Caminos Artesanales con longitud de 58 kilómetros en comunidades rurales, la conservación de la Red Federal de Carreteras, inauguración de la Planta Potabilizadora Guadalupe Victoria, el proyecto Agua Saludable para la Laguna y la construcción de la Presa El Tunal II.

Además del avance del 25 por ciento en la construcción de 32 mil 600 nuevas viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, la reestructuración y condonación de créditos impagables en beneficio de 82 mil familias, así como la regularización de 15 mil predios.

También señaló que el Gobierno de México realiza dos ampliaciones y una reconversión de prepas como parte del Bachillerato Nacional. Además de que construye la nueva Central Ciclo Combinado de la CFE en Lerdo y la electrificación de la Sierra de Durango con una inversión de 500 mdp en beneficio de 22 mil habitantes que no tenían electricidad, la cual presenta un 75 por ciento de avance.

Asimismo, detalló que se lleva a cabo la construcción de un Centro Integral de Producción de Carne, se apoya a sembradores con la nueva Planta Cribadora de Frijol; la puesta en marcha de Planes de Justicia para los pueblos indígenas; la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en 21 comunidades; y la edificación de un Centro LIBRE para las mujeres en cada municipio de Durango.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, agradeció a la Presidenta por todas estas acciones para la entidad y expresó todo el apoyo para su gobierno tras considerar que México es más grande que cualquier color.