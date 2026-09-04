“Nosotros Gobernamos Desde el Territorio, con Cercanía y con Amor, Vamos Bien y Vamos a ir Mejor”

Presidenta Claudia Sheinbaum Desde Morelos:

Destacó que en Morelos la Pensión para Personas Adultas Mayores beneficiará a 246 mil 476; la Pensión para personas con discapacidad a 27 mil 102 y la Pensión Mujeres Bienestar a 61 mil 65. En salud informó que habrá 253 consultorios del Servicio Universal de Salud que se pondrán en marcha a partir de septiembre y los primeros meses de 2027; mientras que en vivienda la meta es construir 24 mil.

Cuernavaca, Morelos.- Desde Cuernavaca, Morelos –primera entidad que visita en su recorrido Honestidad y Resultados–, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que su gobierno trabaja desde el territorio por el bienestar del pueblo de México, con cercanía y amor.

“Lo más importante es que trabajamos todos los días por el bienestar del pueblo de México. Hay gobernantes de antes que llegaban con camionetotas, los traían a un lugar, llegaban con el Estado Mayor Presidencial, rodeados de gente, nunca se acercaban –más bien rodeados de soldados, de guaruras– no se acercaban nunca a la gente. Nosotros gobernamos de manera distinta, gobernamos desde el territorio y con cercanía a la gente, gobernamos con amor. Vamos a seguir defendiendo la soberanía, vamos bien y vamos a ir mejor”, destacó.

Señaló que la Cuarta Transformación es un proyecto que defiende la independencia, la soberanía nacional y la democracia, contrario al neoliberalismo que traicionó a la democracia y a la justicia social. Por ello, destacó, en 2018 con la llegada del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en 2024 con el Segundo Piso de la Transformación, la política cambió y se logró que 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieran de la pobreza, aumentó el salario mínimo, se crearon los Programas para el Bienestar, se recuperaron Pemex y la CFE, así como la esencia social de la Constitución. “Con gusto, con honor decimos que somos la Cuarta Transformación de la vida pública”.

A 23 meses de su llegada a la Presidencia, la Jefa del Ejecutivo Federal puntualizó que para la Cuarta Transformación los Programas para el Bienestar son amor convertido en política pública, por ello, destacó que en Morelos este año se otorgan los siguientes apoyos: La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en beneficio de 246 mil 476; la Pensión para personas con discapacidad a 27 mil 102; la Pensión Mujeres Bienestar a 61 mil 65; Jóvenes Construyendo el Futuro a 20 mil 403; la Beca para estudiantes de Nivel Superior a 4 mil 673; la Beca para estudiantes de nivel Medio Superior a 57 mil 356; la Beca para niños y niñas de primaria a 22 mil 295; la Beca para alumnos de secundaria a 75 mil 330; el Apoyo de útiles y uniformes a 92 mil; la Escuela es Nuestra a 358 escuelas de nivel básico y 31 bachilleratos; y Leche para el Bienestar a 157 mil 38 familias con precios accesibles. Mientras que Producción para el Bienestar beneficiará a 14 mil 781 productoras y productores; Fertilizantes Gratuitos a 17 mil 682; Sembrando Vida a 5 mil 185; y Bienpesca a 541.

Señaló que además se amplía el derecho a la salud, por ello en Morelos habrá 253 consultorios del Servicio Universal de Salud que se pondrán en marcha a partir de septiembre y los primeros meses de 2027; avanza la construcción de un hospital en Yecapixtla del IMSS y ya fue inaugurado uno en Jiutepec del IMSS Bienestar, así como la ampliación del Hospital de Alta Especialidad en Emiliano Zapata del ISSSTE. Asimismo, se han realizado obras de infraestructura como el Puente Vehicular en Jojutla que ya fue inaugurado, y continúan: la modernización de la carretera Cuautla-Tlapa, la construcción del acceso a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la modernización del Aeropuerto de Morelos. Adicionalmente, se tecnifica un Distrito de Riego en la entidad.

Agregó que en vivienda se tiene la meta sexenal de 24 mil viviendas y 62 mil 189 familias han sido beneficiadas con la reestructuración de créditos. A la par, en educación, se amplían los espacios en bachillerato con dos reconversiones, una ampliación, dos nuevas preparatorias y, además, en los alrededores de Cuautla habrá 10 preparatorias Margarita Maza. Y en Educación Superior habrá una Universidad Nacional Rosario Castellanos en Ayala.

A su vez, en Morelos, 82 comunidades recibieron recursos directos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) y se han puesto en operación 20 Centros LIBRE para las mujeres.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, destacó que en dos años de Gobierno la Presidenta ha atendido desde el territorio todos los aspectos que la entidad necesita para mejorar la calidad de vida de las y los morelenses, particularmente en materia de seguridad. Además, señaló que durante su administración ha demostrado la entereza, fortaleza y sabiduría de las mujeres para gobernar.