El Heroico Colegio Militar Forma Mujeres y Hombres Dispuestos a Servir a su Pueblo y a Defender Siempre la Independencia y Soberanía

Presidenta Claudia Sheinbaum en su 50 Aniversario:

La Jefa del Ejecutivo Federal develó una placa conmemorativa al 50 aniversario del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan. En cinco décadas, suman casi 27 mil cadetes graduados del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan: Defensa.

Ciudad de México.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 50 aniversario del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan, institución que es parte del patrimonio histórico del país y que forma a mujeres y a hombres que están dispuestos a servir al pueblo, así como a defender la independencia y la soberanía nacional.

“La patria es primero. Ese principio pertenece a todas y todos los mexicanos que hemos entendido que hay momentos en los que el interés de la nación debe estar por encima de cualquier interés particular. Es también, y sobre todo, el espíritu que ha acompañado al Colegio Militar a través de sus distintas generaciones y que hoy continúa vivo en sus cadetes.

A 50 años de esta sede de Tlalpan rendimos homenaje a quienes han construido su historia: a los directivos, maestros, instructores, personal militar y civil, y de manera especial a todas las generaciones de cadetes que aquí se han formado y que han servido a México en cada rincón de nuestro territorio. A todos ellos y todas ellas nuestro reconocimiento y nuestra gratitud eterna porque estas instalaciones no son solamente un espacio de formación, son parte del patrimonio histórico de México y son testimonio de una tradición que ha sabido mantenerse firme a través del tiempo: la de formar mujeres y hombres dispuestos a servir a su pueblo y a defender siempre la independencia y la soberanía de nuestra nación”, destacó.

La Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas recordó que las instituciones militares del país mantienen una particular cercanía con el pueblo de México, sobre todo en momentos difíciles como terremotos, huracanes, inundaciones y otros desastres naturales.

Durante la ceremonia, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal develó una placa alusiva al 50 aniversario del Heroico Colegio Militar plantel Tlalpan, realizó el pase de lista a los Niños Héroes de 1847 y entregó condecoraciones al general de División Piloto Aviador de Estado Mayor, Miguel Eduardo Hernández Velázquez, por ser parte de la primera generación del plantel y ser el único que se encuentra como general activo; así como un reconocimiento, moneda y libro conmemorativo para el legado del arquitecto Agustín Hernández Navarro, quien diseñó las instalaciones del Heroico Colegio Militar plantel Tlalpan y que fue recibido por su hijo, Alejandro Hernández.

Asimismo, presenció la representación “Yo soy el Templo del Honor y la Lealtad” y el desfile de honor.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, resaltó que en estas cinco décadas suman cerca de 27 mil oficiales graduados del Heroico Colegio Militar, sede Tlalpan, de los cuales casi 2 mil se han incorporado a la Guardia Nacional en los últimos cuatro años.

Detalló que este colegio pasó de albergar 500 cadetes en sus antiguas instalaciones de Popotla a casi 5 mil en las de Tlalpan, lo que cubre las necesidades de mando en el Ejército y la Guardia Nacional.