Tres Ciclistas Aguascalentenses Representarán a México en el Mundial de Ruta en Canadá

Aguascalientes estará en el mapa mundial del ciclismo con José Juan Prieto, José Antonio Prieto y Said Cisneros, tres jóvenes aguascalentenses que fueron convocados a la Selección Mexicana para competir en el Campeonato Mundial de Ruta 2026, en la categoría Sub-23 Varonil.

Los tres pedalistas representarán a México del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá, donde se medirán ante los mejores ciclistas del mundo de su categoría.

Esta convocatoria reconoce el talento, disciplina y trabajo que los jóvenes han demostrado sobre la bicicleta, y coloca nuevamente a Aguascalientes en uno de los escenarios más importantes del ciclismo internacional.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes celebra este logro y les desea el mayor de los éxitos en Montreal, donde llevarán con orgullo el nombre de México y de Aguascalientes.