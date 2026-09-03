Dos Atletas de Aguascalientes Competirán por México en el Mundial de Patinaje de Velocidad en Paraguay

Aguascalientes tendrá representación en uno de los escenarios más importantes del deporte sobre ruedas: Carlos Alberto Monsiváis Villalobos y Patricio de Luna Marroquín fueron convocados a la Selección Nacional de Patinaje de Velocidad para competir en los World Skate Games 2026.

Los dos deportistas aguascalentenses formarán parte del equipo mexicano que participará del 7 al 18 de octubre en Asunción, Paraguay, donde se reunirán los mejores exponentes internacionales de las distintas disciplinas sobre ruedas.

La integración de estos jóvenes al equipo nacional es resultado del trabajo y desempeño que demostraron en el patinaje de velocidad durante el proceso de selección que realizó la Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, la Dirección Técnica y los entrenadores nacionales.

Con esta participación, Carlos Alberto Monsiváis Villalobos y Patricio de Luna Marroquín llevarán el nombre de Aguascalientes al escenario mundial y buscarán dejar en alto a México ante los mejores patinadores del planeta.

El Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes reconoce este importante logro y acompaña a ambos deportistas en su preparación rumbo a esta gran competencia internacional.