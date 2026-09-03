Calvillo le Pone su Propio Sabor al Mezcal de Aguascalientes

Con Destilería Real de Calvillo

Productores de Calvillo apostaron por el cultivo de maguey desde antes de obtener la Denominación de Origen y hoy sus mezcales llegan a distintos estados del país. La Destilería Real de Calvillo lleva a los visitantes al origen de la bebida con recorridos por los campos de agave, catas y maridajes.

Cuando Said Tapia decidió cambiar el rumbo de sus tierras y apostar por el cultivo de maguey espadín en 14 hectáreas de Calvillo, difícilmente imaginó hasta dónde llegaría aquel proyecto.

La apuesta comenzó incluso antes de que Aguascalientes obtuviera la Denominación de Origen del Mezcal. Con el paso de los años, aquellos primeros campos de agave dieron origen a la Destilería Real de Calvillo, donde hoy se producen los mezcales Intruso y Caye Chenu, que ya se comercializan en diferentes estados del país.

Pero el proyecto fue todavía más lejos. Lo que comenzó como una alternativa productiva para el campo terminó convirtiéndose también en un nuevo atractivo para quienes visitan Calvillo.

Actualmente, la destilería abre sus puertas al público para recorrer los campos de agave, conocer sus instalaciones y descubrir el proceso que existe detrás de cada botella. La experiencia se complementa con catas y maridajes que han convertido al lugar en un punto de encuentro para quienes quieren acercarse al mundo del mezcal.

Rodeada de plantíos de guayaba, la destilería encontró en el fruto emblemático del municipio una forma de imprimir identidad a sus productos. Durante su elaboración se incorporan hojas de guayaba en la destilación y el fruto durante la fermentación, buscando que cada botella conserve un elemento característico de esta región.

“Con el apoyo que recibimos pudimos transformar estas tierras y convertirlas en campos de maguey. Hoy producimos un mezcal con identidad propia, porque estamos rodeados de plantíos de guayaba y aprovechamos ese entorno en nuestro proceso. Queremos que cada botella lleve un pedacito de Calvillo y contribuya a enaltecer lo que se produce aquí”, comentó Said Tapia.

Said recibió el respaldo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) con planta de agave y equipamiento para fortalecer su producción.

El titular de la dependencia, Isidoro Armendáriz, destacó que el cultivo de agave forma parte del Programa de Reconversión Productiva, una estrategia que brinda a los productores alternativas para aprovechar mejor sus tierras y desarrollar cultivos con potencial económico, además de contribuir a la recuperación y mejoramiento de los suelos.

Como parte de este programa, productores de maguey han recibido plantas y equipo especializado para fortalecer sus procesos de producción, así como acompañamiento para promover sus productos y derivados en exposiciones y convenciones de alcance nacional.

La apuesta por este cultivo encontró una nueva oportunidad en abril de 2025, cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgó la Denominación de Origen del Mezcal a siete municipios de Aguascalientes: Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Rincón de Romos, Tepezalá y Aguascalientes capital.

Hoy aquellas hectáreas en las que Said decidió apostar por un cultivo diferente no solamente producen maguey. Se convirtieron en una destilería, en productos que llegan a otros estados y en una experiencia que atrae visitantes a Calvillo.

Una historia que muestra cómo una nueva alternativa para el campo puede abrir nuevos caminos y oportunidades.