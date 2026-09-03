Zapopan se Suma al Boteo del Teletón

Por Rafael Hernández Guízar

El Ayuntamiento de Zapopan se sumó al boteo Teletón 2026 para la recaudación que permita la ampliación para atender a niños, niñas y adolescentes con discapacidad y autismo.

Carla Guillermina Segura Juárez, la directora general del DIF Zapopan, indicó que a lo largo de cinco semanas estarán recaudando al interior de la administración municipal y con la sociedad civil la mayor cantidad posible para apoyar esta causa.

“El Teletón es una asociación civil que se convierte en un bracito para nosotros como gobierno de Zapopan, el hecho de que ellos todos los días estén atendiendo a más de 400 familias zappanas es importante para nosotros porque nos demuestra nuevamente que la unión hace la fuerza”.

Por su parte Johanna Carrillo, representante del centro de rehabilitación infantil Teletón Occidente, destacó que cada bote tiene como meta recaudar al menos mil pesos, lo que permitirá continuar con la atención a miles de personas.

” El CRIT de occidente lleva más de 40 mil familias atendidas, más de cuatro mil 500 han sido zapopanas. Nos llena de orgullo saber que estas familias estén integradas a la sociedad, rehabilitadas y que es gracias a los mexicanos que creyeron y que han donado desde hace tantos años. Hoy no es la excepción, hay 480 camiones de Zapopan que se tienden de lunes a viernes”.

Resaltó que gracias a las donaciones que se reciben miles de familias han logrado reintegrarse a la sociedad y mejorar su condición de vida por lo que invitó a la sociedad en general para participar en esta colecta.