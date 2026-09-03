Vinculan a Proceso a Tres Hombres por Ataque que Dejó dos Muertos en Tlaquepaque

Además le Prendieron Fuego a los Cuerpos

Por Jorge Martínez

Tres hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un ataque armado que dejó dos personas sin vida y una más lesionada en la zona de Los Amiales, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Los imputados fueron identificados como Alejandro “N”, José de Jesús “N” y Jonathan “N”, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado, en las modalidades de ventaja y alevosía, además de delitos relacionados con la desaparición de personas y homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de una tercera víctima.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de agosto de 2026, cuando las víctimas viajaban a bordo de un mototaxi junto con otra persona y un adolescente.

Las indagatorias señalan que, en ese momento, fueron interceptadas por varios sujetos y que presuntamente José de Jesús “N” disparó contra dos de las víctimas, quienes posteriormente fueron localizadas sin vida.

Durante la agresión, un tercer hombre recibió un disparo en la mandíbula, pero logró sobrevivir, por lo que el caso también se investiga como homicidio calificado en grado de tentativa.

La Fiscalía estableció además que, tras el ataque, Jonathan “N” y Alejandro “N” presuntamente rociaron un líquido inflamable sobre el mototaxi y los cuerpos de las dos víctimas para posteriormente prenderles fuego.

Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres señalados, las cuales fueron cumplimentadas. Posteriormente fueron puestos a disposición de un juez de control.

Tras analizar los elementos presentados por la representación social, el juzgador resolvió vincular a proceso a los tres imputados por los delitos señalados.

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva oficiosa por un año para los tres acusados y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.