Señalan Opacidad en Gobierno de Quirino

Regidor Exige que Transparenten Acuerdos y Recursos Para Pagar al Siapa

“No Estamos en Contra de que se Pague lo que Realmente se Tenga que Pagar, Estamos en Contra de que se Manejen Recursos Públicos sin Transparencia y sin que la Ciudadanía Sepa Exactamente qué se Está Pagando”, Dijo el Edil Alberto Martínez

Por Rafael Hernández Guízar

El regidor morenista del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Alberto Martínez, señaló opacidad en la administración del al alcalde emecista Quirino Velázquez, por lo que exigió transparencia y rendición de cuentas en los acuerdo y pagos para el Siapa.

Destacó que hay varios temas en los que el ayuntamiento ha sido opaco, tales como la responsabilidad que debe asumir el gobierno frente a la ciudadanía en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Indicó que desde el cabildo se impulsó la creación de una comisión integrada por las distintas fuerzas políticas para revisar, documentar y dar seguimiento puntual a los compromisos financieros del municipio, especialmente en los temas relacionados con la deuda que existe con el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

“No estamos en contra de que se pague lo que realmente se tenga que pagar, estamos en contra de que se manejen recursos públicos sin transparencia y sin que la ciudadanía sepa exactamente qué se está pagando, por qué se está pagando y quién debe responder por ello. La transparencia no puede ser solo una obligación en el papel, tiene que convertirse en una práctica permanente”.

Dijo que en Tlajomulco la dotación de servicios municipales es sumamente deficientes, sobre todo en el abasto de agua potable.

Denunció que en Tlajomulco no pueden normalizarse los tandeos, ya que en muchas colonias pasan muchos días sin recibir agua y viven en permanente incertidumbre.

“El agua no puede ser un discurso, es un derecho, no podemos tener fraccionamientos donde los servicios funcionan adecuadamente mientras existen colonias donde las familias siguen esperando soluciones básicas, no puede haber ciudadanos de primera y de segunda”.

Por ello exigió que se transparenten los acuerdos, recursos y acciones para resolver el problema.