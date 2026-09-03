Piden Investigar Situación Financiera del Ipejal

Plantean Cambiar Estructura del Consejo Directivo

Legisladores de Hagamos Proponen Mayor Representación de Trabajadores, Pensionados y Jubilados, Además de Mecanismos de Mayor Pluralidad y Contrapesos en la Toma de Decisiones

Por Rafael Hernández Guízar

La fracción del partido Hagamos en el Congreso estatal exigió que se investigue la situación financiera del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal).

Los diputados Tonatiuh Bravo Padilla y Enrique Velázquez González, presentaron ayer una propuesta para que se abra una discusión legislativa para analizar la situación por la que atraviesa actualmente el Ipejal, con el fin de garantizar la viabilidad del sistema de pensiones y proteger los derechos adquiridos de los trabajadores y pensionados jaliscienses.

Dicha iniciativa propone una nueva estructura del Consejo Directivo con una representación mayor de trabajadores, pensionados y jubilados, además de mecanismos de mayor pluralidad y contrapesos en la toma de decisiones, plantea también la creación de un comité de inversiones y riesgos integrado con especialistas independientes nombrados por el Congreso del Estado para fortalecer la administración de los recursos.

Destaca también una medida especial para exigir que haya mayor regulación del patrimonio inmobiliario del Instituto, lo que calificaron como importante porque se requeriría la autorización del Congreso para la venta de propiedades del Ipejal. Se modificaría también el esquema de préstamos para incorporar seguros de vida y desempleo como garantías.

En tanto, para fortalecer el fondo de pensiones se propuso que la base del cálculo de las jubilaciones considere el promedio de los últimos 10 años y establecer una base mensual máxima de aportación de 70 mil pesos, además de revisar aquellas pensiones que superen los límites establecidos por la constitución. Esto como una medida específica para no permitir las denominadas pensiones doradas.

Igualmente contemplaría esta propuesta un mayor control sobre el gasto administrativo y presupuestal del Ipejal, esto con la presentación ante el Congreso de estudios actuariales, informes financieros, proyectos de presupuesto y planes de inversión.

Los diputados resaltaron que el objetivo, de acuerdo con los planteamientos, es tomar decisiones adecuadas para fortalecer al Instituto y evitar que la falta de medidas comprometa el futuro del pago de las pensiones.

Cabe destacar que el Ipejal tiene 132 mil trabajadores activos afiliados y 52 mil jubilados y pensionados.