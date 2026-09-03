Muere Hombre en Situación de Calle en el Centro de Guadalajara

Presumen Hipotermia

Por Jorge Martínez

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien se encontraba en situación de calle, fue localizado sin vida sobre la vía pública en el Centro de Guadalajara. De manera preliminar, paramédicos señalaron que el fallecimiento podría estar relacionado con un cuadro de hipotermia.

El hecho ocurrió en el cruce de la Calzada Independencia y la calle Federico Medrano, donde vecinos y transeúntes solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia tras observar a una persona aparentemente inconsciente.

Al arribar al sitio, paramédicos realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con la revisión inicial, presentaba signos y síntomas clínicos compatibles con hipotermia.

No obstante, las autoridades precisaron que será el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses el encargado de establecer oficialmente la causa del fallecimiento mediante la necropsia de ley y los estudios periciales correspondientes.

Elementos de seguridad resguardaron la zona mientras agentes del Ministerio Público y personal forense llevaron a cabo las diligencias para el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación.