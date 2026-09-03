Hallan Cadáver Maniatado Dentro de la Cajuela de una Camioneta

En una Brecha del Municipio Tonalá

Por Jorge Martínez

El cuerpo sin vida de un hombre, atado de las manos y con visibles huellas de violencia, fue localizado dentro de la cajuela de una camioneta abandonada sobre una brecha del municipio de Tonalá.

El hallazgo ocurrió sobre el camino a Tololotlán, en el cruce más cercano con la calle Tenamaxtli, donde elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido de vigilancia.

Durante el patrullaje, los oficiales detectaron una camioneta Suzuki color gris aparentemente abandonada al interior de la brecha. Al acercarse para inspeccionarla observaron que la cajuela se encontraba entreabierta.

Al abrir el compartimiento localizaron el cuerpo de un hombre, quien estaba maniatado y presentaba severas huellas de violencia, por lo que solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Servicios Médicos Municipales de la Cruz Verde Pajaritos acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, las autoridades informaron que en ese momento no fue posible establecer mayores características de la víctima.

La escena fue acordonada y quedó bajo resguardo de la Policía de Tonalá, mientras agentes de la Fiscalía del Estado, a través del área de Homicidios, iniciaron las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el procesamiento de la escena y trasladaron el cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y facilitar su identificación.