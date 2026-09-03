Asesinan a Conductor en Trébol de Periférico y López Mateos

Recibió Seis Disparos

Por Jorge Martínez

Un hombre de aproximadamente 60 años fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles mientras circulaba a bordo de una camioneta sobre el trébol de incorporación de Periférico y avenida López Mateos, en el municipio de Zapopan.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía de Zapopan, la víctima conducía una camioneta Volkswagen Amarok color café sobre Periférico, en el sentido del ITESO hacia López Mateos. Al tomar el trébol para incorporarse con dirección a Bugambilias, fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los agresores se aproximaron al vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra el conductor para después escapar por Periférico con rumbo a la avenida Guadalupe.

Tras escuchar las detonaciones, testigos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 911. Minutos después acudieron policías municipales y paramédicos, quienes localizaron al hombre dentro de la camioneta.

Luego de valorarlo, los socorristas confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, informaron que presentaba al menos seis impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad para preservar los indicios, mientras personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el procesamiento de la escena y el traslado del cuerpo al anfiteatro metropolitano.

La investigación quedó a cargo de agentes del Ministerio Público, quienes buscarán establecer el móvil del homicidio, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.