Protege el Patrimonio de tu Familia: Anuncian Descuentos del 50 por Ciento en Testamentos Durante Septiembre y Octubre

“Patrimonio Seguro: Septiembre, mes del Testamento”

Además se donarán 400 testamentos para que personas en situación de vulnerabilidad puedan hacerlo totalmente gratis. El objetivo es brindar certeza jurídica, proteger el patrimonio y contribuir a la tranquilidad de las familias de Aguascalientes. El DIF Estatal y el Colegio de Notarios de Aguascalientes suman esfuerzos para que toda la población tenga acceso a este trámite.

El DIF Estatal y el Colegio de Notarios de Aguascalientes pusieron en marcha la campaña “Patrimonio Seguro: Septiembre, Mes del Testamento”, con la que la población podrá realizar su testamento con un 50 por ciento de descuento durante septiembre y octubre.

Además, durante esta jornada, el Colegio de Notarios de Aguascalientes donará 400 testamentos para que personas en situación de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores, puedan hacer su trámite de forma gratuita.

La primera voluntaria y presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, destacó que esta campaña busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de realizar este trámite, pues contar con un testamento permite proteger el patrimonio familiar y prevenir posibles conflictos entre los seres queridos.

“Hacer un testamento es cuidar el futuro de nuestros seres amados; es cerrar la puerta a los conflictos y abrirle el paso a la armonía. Al poner nuestros papeles en regla, les estamos diciendo a nuestros hijos y seres queridos: pensé en ustedes, los cuidé y los protegí”, afirmó.

Aurora Jiménez reconoció la sensibilidad del Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes por sumar esfuerzos con el DIF Estatal en esta importante campaña.

En representación de la gobernadora Tere Jiménez, el secretario general de Gobierno, José Antonio Arámbula López, reconoció la colaboración permanente que existe entre el Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios de Aguascalientes, así como la importancia de fortalecer acciones que brinden certeza jurídica a las familias.

Por su parte, el presidente del Colegio de Notarios de Aguascalientes, Fernando López Velarde Pérez, informó que el año pasado, como resultado de esta campaña, tan solo en septiembre y octubre se tramitaron alrededor de cuatro mil 700 testamentos, de un promedio de siete mil que se realizan anualmente en la entidad.

Explicó que cualquier persona mayor de 16 años puede realizar su testamento, el cual puede actualizarse las veces que sea necesario; resaltó que dicho documento permite a las personas establecer de manera libre y clara cómo desea que se distribuyan sus bienes.

Añadió que el trámite es sencillo y puede realizarse aproximadamente en una hora. Además, el testamento comprende la totalidad de los bienes de una persona y facilita a sus familiares la disposición de los mismos, al tiempo que previene posibles conflictos y brinda mayor certeza jurídica.

Durante el evento, realizado en el Teatro Morelos, autoridades del DIF Estatal y del Colegio de Notarios de Aguascalientes firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la implementación de esta campaña y realizaron la entrega simbólica de los primeros testamentos.

En el acto estuvieron presentes el director general del DIF Estatal, Héctor Castorena Esparza; la directora de Gestión Social, Sandra Covarrubias González; y, en representación de las personas beneficiarias, Juan Manuel Ditrich Aguilar.

Para mayor información sobre esta campaña, acudir a la Dirección de Gestión Social del DIF Estatal, ubicada en Av. de los Maestros s/n, esquina con Av. de la Convención Sur, colonia España, o comunicarse a los teléfonos 449 102 58 85, extensiones 6487 y 6563.

Con esta campaña, el DIF Estatal y el Colegio de Notarios refrendan su compromiso de acercar servicios que contribuyan a proteger el patrimonio de las familias, prevenir conflictos y construir un futuro con mayor certeza y tranquilidad para todas y todos.