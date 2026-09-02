Señalan “Represión” Contra Fundación

Impiden Realización de “Evento Cultural”

Por Rafael Hernández Guízar

Jesús Salazar Zazueta, presidente de la Fundación Somos Manos Tapatías, arremetido en contra de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, luego de la presunta “represión” que vivieron el pasado viernes en la colonia Santa Cecilia.

Aseguró que la asociación había programado un “evento cultural” en el conocido Parque de Los Vochos, para el cual existía toda la tramitología y permisos requeridos por parte del Ayuntamiento de Guadalajara; sin embargo, a solo unas horas de empezar el evento, alrededor de 10 patrullas de la policía municipal y varios elementos de la Dirección de Inspección y Vigilancia, acudieron hasta este lugar para “evitar” que se pudiera desarrollar el encuentro.

Salazar Zazueta describió que los elementos del ayuntamiento evitaron que se pudiera colocar el escenario para la aparición de las bandas que tocarían de forma gratuita para la ciudadanía. De acuerdo con Jesús Salazar, no existía impedimento legal alguno que evitara la realización del evento porque contaban con todos los permisos.

Sin embargo, Salazar Zazueta no presentó pruebas ni aportó datos sobre los policías, patrullas o personal del municipio que presuntamente los “reprimió”.

Indicó que se trató de una represión política –aunque dice que su agrupación no es política ni tener intereses en procesos electorales- por parte de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, puesto que la Fundación Somos Manos Tapatías ha sido firme en exigir que haya agua limpia en esta ciudad capital, además de apoyar a la ciudadanía con asesoría jurídica para la tramitación de amparos ante el abuso de autoridad que se comete por parte del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

Para finalizar, aseguró que, ante esta situación, el evento se trasladó a el Lienzo Charro Margarito Yáñez; sin embargo, en dicho lugar también la autoridad municipal intentó realizar acciones de bloqueo para evitar que se desarrollara el festival.