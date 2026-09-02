Puerto Vallarta da Marcha Atrás al Cobro a Turistas

Dejan el Impuesto Fuera de la Ley de Ingresos 2027

La CNDH Impugnó la Medida, Posteriormente la SCJN la Declaró Inconstitucional y Ahora el Ayuntamiento Decidió Dejarla Fuera de su Ley de Ingresos del Próximo año

Por Staff

Luego de advertir desde el Congreso del Estado sobre las consecuencias jurídicas y económicas que tendría imponer un cobro exclusivo a turistas extranjeros, la diputada local Yussara Canales González señaló que la decisión del Ayuntamiento de Puerto Vallarta de eliminarlo de su Ley de Ingresos 2027 confirma que aquella medida nunca debió implementarse.

Canales González recordó que votó en contra del cobro y advirtió públicamente que establecer una contribución exclusivamente por la nacionalidad de los visitantes presentaba problemas de constitucionalidad, además de representar una decisión equivocada para un municipio cuya economía depende en gran medida del turismo.

“Cuando voté en contra lo hice pensando en Puerto Vallarta. Advertimos que era un cobro discriminatorio, que jurídicamente no se sostenía y que además podía afectar la competitividad de nuestro destino. Hoy queda claro que Vallarta nunca necesitó ponerle más obstáculos a quienes nos visitan”, señaló.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó la disposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, posteriormente, el máximo tribunal declaró inconstitucional el cobro de 1.25 UMA previsto para las personas extranjeras que ingresaran al municipio.

Ahora, el propio Ayuntamiento de Puerto Vallarta decidió dejar fuera de la Ley de Ingresos 2027 cualquier impuesto o tasa dirigida al turismo.

La determinación ocurre además en un momento particularmente sensible para la principal actividad económica de Puerto Vallarta.

De acuerdo con la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, julio de 2026 cerró con una ocupación hotelera aproximada del 68 por ciento, cifra que, aunque fue considerada positiva por el propio sector, representó una ligera disminución respecto al mismo periodo de 2025.

Pero la preocupación no está únicamente en las habitaciones ocupadas, sino en cuánto está gastando el visitante y cómo se refleja esa derrama en la economía de la ciudad.

Coparmex Puerto Vallarta ha advertido que la recuperación no se refleja plenamente en el consumo de comercios y restaurantes. Su presidente, informó además que, desde finales de mayo, el organismo empresarial ha contabilizado cerca de 35 negocios cerrados definitivamente tan sólo en la Zona Romántica y el Centro de Puerto Vallarta, sin considerar otras colonias y corredores comerciales.

Los cierres corresponden a distintos giros, entre ellos pequeños restaurantes, cafeterías, boutiques y tiendas de recuerdos. De acuerdo con Coparmex, detrás de este fenómeno existen diversos factores, entre ellos el bajo consumo, las condiciones macroeconómicas, la inflación, las rentas elevadas y, en determinadas zonas, los problemas de suministro de agua.

Yussara Canales dijo que este escenario hace todavía más evidente la necesidad de tomar decisiones que fortalezcan la actividad turística y económica del destino, en lugar de imponer nuevas cargas a quienes deciden visitar Puerto Vallarta.

“Hoy tenemos hoteles que necesitan más huéspedes, restaurantes que necesitan más comensales y comercios que necesitan vender. Detrás de cada negocio hay familias que viven del turismo. Si nuestra economía está pasando por un momento complicado, lo último que debemos hacer es ponerle obstáculos a quienes quieren venir a Vallarta”, afirmó.

La legisladora vallartense sostuvo que su oposición nunca estuvo dirigida contra la generación de recursos para mejorar la ciudad, sino contra trasladar a turistas y ciudadanos el costo de decisiones equivocadas de gobierno.

“Puerto Vallarta necesita administrar mejor y lograr que el presupuesto se vea en calles dignas, agua, seguridad y servicios públicos. La solución nunca ha sido cobrar más para compensar una mala administración”, agregó.

Canales González consideró que la secuencia de lo ocurrido debe servir para evitar que en el futuro se vuelvan a impulsar medidas similares: primero se advirtieron las irregularidades desde el Congreso; posteriormente la CNDH impugnó el cobro; después la Suprema Corte determinó su inconstitucionalidad y, finalmente, el Ayuntamiento decidió retirarlo de su Ley de Ingresos.

“Esto no se trata de quién tuvo razón. Se trata de defender a Puerto Vallarta. Lo advertimos desde el principio y hoy los hechos hablan por sí solos. Espero que esta experiencia sirva para entender que necesitamos decisiones que atraigan turismo, generen confianza, fortalezcan nuestros negocios y cuiden el ingreso de las familias vallartenses”, concluyó.