Operativo de la Fiscalía en Providencia Tras Detectar a Personas Armadas

Presuntamente se Disponían a Ingresar a una Casa

Por Jorge Martínez

Elementos de la Unidad Especializada Antisecuestros de la Fiscalía del Estado desplegaron un operativo este martes en la colonia Providencia, en Guadalajara, luego de detectar a varias personas armadas que presuntamente se disponían a ingresar a un domicilio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 12:00 horas, en el cruce de las calles Otranto y Monza, donde los agentes realizaban labores de investigación relacionadas con una carpeta en curso.

De acuerdo con la información preliminar, durante las indagatorias los elementos observaron a un grupo de personas armadas cuando aparentemente intentaban ingresar a una vivienda, situación que derivó en la intervención de los agentes.

La zona fue asegurada por las autoridades mientras se desarrollaba el operativo. Hasta el momento, la Fiscalía del Estado no ha informado de manera oficial si hubo personas detenidas, aseguramiento de armas o si se registró algún enfrentamiento.

Se espera que en las próximas horas la dependencia dé a conocer mayores detalles sobre los resultados de la intervención y el motivo de la movilización.