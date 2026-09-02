Exigen Reparar Calle Victoria Navarro

Baches del Ancho de la vía

Por Rafael Hernández Guízar

Casi destrozada luce la calle Victoria Navarro, de la Colonia Insurgentes, en Guadalajara. Vecinos señalan que los baches son enormes, del ancho total de la calle, en esta comunidad ubicada al Oriente de la ciudad.

Se quejaron de que los baches constantemente causan choques y caídas con lesiones para las personas, y que a pesar de las muchas quejas que, según los vecinos, han hecho llegar al ayuntamiento tapatío, no hay respuesta.

“Está muy peligroso, nomás mire cómo está, yo le quisiera decir a la presidenta (Verónica Delgadillo) por favor que no la chingue, que venga y se dé una vueltita por aquí, pero en su carro, a ver si le parecen las condiciones en las que vivimos, discúlpame la palabra, pero son chingaderas”, dijo muy molesta la señora Rosario Covarrubias, una de las entrevistadas por este reportero.

Vecinos y comerciantes se dijeron decepcionados del trabajo de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, pues a pesar de que en reiteradas ocasiones han puesto quejas a través de la línea telefónica del ayuntamiento, así como en redes sociales, no hay ningún cambio que les ayude a superar el grave problema que enfrentan.

“Y luego las personas que ya están viejitas, los adultos mayores pues, ellos son los que corren más peligro porque una caída puede ser fatal para ellos, y por aquí hay muchas personas ya de edad avanzada”, agregó la entrevistada.

Esta mujer y otros de sus vecinos hicieron un llamado urgente a la emecista Verónica Delgadillo para que envíe a una cuadrilla de la Dirección de Servicios Públicos Municipales con la intención de que apliquen al menos una mezcla de grava con chapopote que ayude a tapar los baches que tantos problemas les causan a diario.

Por cierto, con la actual temporada de lluvias, cada vez son más grandes y profundos dichos agujeros en la carpeta asfáltica.