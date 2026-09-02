Ejecutan a Hombre Junto a Jardín de Niños Durante la Salida de Pequeñitos

Atentado en la Colonia Aldama Tetlán, de Guadalajara

Por Jorge Martínez

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este martes en la colonia Aldama Tetlán, en el municipio de Guadalajara, en un ataque directo perpetrado a escasos metros de un jardín de niños y durante la hora de salida de los alumnos.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Andrés Bello y Mercedes Celis, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, lo que generó una rápida movilización de policías y cuerpos de emergencia.

Al arribar al sitio, paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales. De manera preliminar, se informó que el hombre presentaba al menos dos impactos de bala, uno en el pómulo y otro en el cráneo.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión fue directa. Tras cometer el ataque, los responsables escaparon del lugar antes del arribo de las autoridades.

Elementos de la Policía de Guadalajara acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras agentes de la Fiscalía del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el procesamiento de la escena y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de su identificación oficial.