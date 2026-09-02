CONAGUA y Municipios Regularán, Vigilarán e Intervendrán Zonas Federales

Hay Convenios de Colaboración con 40 Ayuntamientos

Tlaquepaque, Tonalá y Jamay Deberán Actuar con Demoliciones en los Casos de Construcciones Irregulares

Por Staff

Ya suman 40 los municipios de Jalisco que firmaron los Acuerdos para la Custodia de Zonas Federales en campos de agua con el Organismo de Cuenca Lerma, Santiago, Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo que permite compartir responsabilidades de cuidado, vigilancia, regulación e inversión entre ambas entidades de gobierno.

“Hay zonas federales junto a arroyos, lagunas, y durante los años privó el desorden; para poder instrumentar el ordenamiento en las zonas federales, en Jalisco diseñamos un convenio que se firma entre los municipios y la federación, y se trata de que juntos gobernemos las zonas federales” explicó el director general del organismo, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas durante la firma del convenio correspondiente con la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura.

En el caso de Tlaquepaque, mencionó Figueroa Cuevas, que ya desde el pasado periodo de lluvias se notificaron 400 viviendas asentadas de manera irregular junto al Arroyo Seco, que incluso construyeron anexos sobre zona federal; por lo que reiteró que para estas familias está en peligro su integridad física y patrimonial; por lo que ahora el municipio tendrá que resolver de manera clara y precisa la violación a la normatividad federal.

“Estoy seguro en Tlaquepaque no será letra muerta.” Expresó el director.

También hay otros casos que CONAGUA están revisando como en Jamay, donde el viernes pasado se le presentó al Cabildo 10 violaciones en zona federal por ocupaciones en el vaso de agua sin tener permiso y violando la normatividad de construcción, por lo que: “Quien este ocupando zona federal, aunque tenga permiso y este en el vaso, tendrá que retirarse y quien este ocupando zona federal y tenga construcciones, aunque tenga permiso va a tener que demoler sus construcciones y cumplir con la normatividad”.

Otro caso es en Tonalá, donde ya hicieron visitas de inspección y, aseguró Ernesto Figueroa, se tendrá que proceder contra un edificio que se construyó en zona federal y espera el compromiso del municipio para cumplir con sus responsabilidades.

Sin embargo, también hay planes de inversión como el caso de Ocotlán, donde el Cabildo aprobó regularizar el Núcleo General de la Feria, invertir en drenaje, baños y una plancha, para que sea un espacio digno para los ciudadanos y visitantes de las fiestas municipales; además en la zona aledaña al río (que es zona federal) pondrán alambrado para proteger y mantener el malecón limpio; un proyecto que ya presentó el ayuntamiento a CONAGUA para dar seguimiento.

“Antes privaba el desorden, hoy juntos podemos cuidar, vigilar, regular y podamos orientar inversiones de los municipios de manera ordenada y de acuerdo con la normatividad”, reiteró Figueroa Cuevas.