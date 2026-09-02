Asesinan a Balazos a Motociclista

Ataque en la Colonia Lomas de Polanco

Por Jorge Martínez

Un joven motociclista de entre 22 y 25 años de edad fue asesinado a balazos la tarde de este martes, en calles de la colonia Lomas de Polanco, en el municipio de Guadalajara.

La agresión ocurrió en el cruce de las calles Longinos Cadena y Concepción Loy, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Al llegar al lugar, paramédicos de la Cruz Verde Leonardo Oliva localizaron al hombre inconsciente sobre la banqueta y, tras revisarlo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el sitio, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue interceptada por sujetos que viajaban en un automóvil. Los agresores presuntamente realizaron varias detonaciones en su contra y posteriormente escaparon con rumbo desconocido.

Momentos después de la agresión arribó una joven, quien informó a las autoridades que el fallecido era vecino de la colonia.

Elementos de la Policía de Guadalajara acordonaron la escena para preservar los indicios, mientras agentes de la Fiscalía del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el procesamiento de la escena y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de su identificación oficial por parte de familiares.