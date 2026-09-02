Arranca “Septiembre Mes del Testamento” Trámite Costará dos mil 300 Pesos Durante Septiembre y Octubre

Instalan Módulo en el Congreso

Por Rafael Hernández Guízar

En el Congreso del Estado impulsan campaña de testamentos en apoyo a la ciudadanía. Ayer comenzó formalmente la campaña “Septiembre Mes del Testamento”, a través de la cual se otorga un precio especial a la ciudadanía para que, ante un notario público, formalicen su última voluntad.

Dicha campaña fue impulsada por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, la presidenta del grupo parlamentario del PRI, en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco; durante el evento se anunció que habrá un módulo especial para realizar los testamentos instalado en el Congreso estatal durante los meses de septiembre y octubre.

Según se anunció, desde el inicio del programa en el año 2025, se han realizado alrededor de 350 trámites testamentarios, además de cientos de asesorías gratuitas; mediante esta campaña, el testamento que por lo regular tiene un precio de alrededor de 20 mil pesos, costará tan solo dos mil 300 pesos durante los meses de septiembre y octubre.

Cabe señalar que, para poder realizar un testamento, las personas deben de acudir con una idea clara de a quién dejarán sus bienes, y es un requisito indispensable presentarse con la credencial de elector.

A partir de ayer, todas las personas pueden acudir a las notarías para realizar sus testamentos, o bien, al módulo instalado en el Congreso del Estado, en un horario de 10 de la mañana a dos de la tarde.