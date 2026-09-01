Tere Jiménez Entrega 100 Nuevos Camiones Para Fortalecer el Transporte Público de Aguascalientes

48 son Totalmente Eléctricos y Ocho son “Orugas”

Beneficiarán a más de 180 mil usuarios que a diario utilizan el servicio para trasladarse a su trabajo, escuela o domicilio. Anunció una segunda fase con la incorporación de 48 autobuses totalmente eléctricos. Con estas acciones, las personas saldrán de casa con la confianza de abordar un transporte seguro, accesible, sustentable y eficiente para llegar a su destino: TJ.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, dio el banderazo de salida a 100 nuevos camiones que se incorporan al sistema de transporte público de la entidad en beneficio de más de 180 mil usuarios, como parte de una estrategia integral para fortalecer el servicio, atender la creciente demanda y mejorar la movilidad de las familias de la capital.

Asimismo, anunció una segunda etapa que contempla la integración de 48 autobuses totalmente eléctricos: 40 unidades de 12 metros, con capacidad aproximada para 80 pasajeros, y ocho autobuses articulados de 18 metros, conocidos como “orugas”, con capacidad para 120 pasajeros; además de la instalación de más de 100 paraderos y la habilitación de un carril exclusivo para autobuses en el Tercer Anillo, entre otras acciones.

Durante el evento, la gobernadora destacó que la movilidad es una de las prioridades de su administración, porque representa un servicio esencial para miles de personas que todos los días utilizan el transporte público para acudir a sus escuelas, centros de trabajo y hogares.

“Con estas acciones, las personas saldrán de casa con la confianza de abordar un transporte seguro, accesible, sustentable y eficiente para llegar a su destino; el día de hoy les digo a las personas que utilizan el transporte público que van a tener un transporte público de calidad, con dignidad, como se merece la gente de Aguascalientes; vamos a tener el mejor sistema de movilidad, no solamente del país, sino del mundo”, subrayó Tere Jiménez.

Ricardo Serrano, director de la Agencia de Movilidad del Estado, detalló que las 100 nuevas unidades serán operadas directamente por la dependencia a su cargo; dijo que son 70 autobuses de 12 metros, con sistema híbrido y capacidad para 87 pasajeros, así como 30 autobuses de 10.5 metros que funcionan con gas natural y tienen capacidad para 60 pasajeros.

Agregó que la totalidad de los autobuses cuenta con tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios y la supervisión del servicio, como barras cuenta personas, validadores de tarjetas, cámaras de videovigilancia, GPS, consolas para los operadores e internet gratuito, entre muchos otros servicios.

“Desde la Agencia de Movilidad trabajamos para mejorar el servicio, reducir tiempos de espera y ofrecer traslados más cómodos y seguros”, señaló.

Ricardo Serrano precisó que la nueva flota se destinará principalmente a la ruta 50, lo que permitirá reducir el tiempo de espera; dijo que también se fortalecerán las rutas 11, 18 y 45, principalmente en la zona oriente de la ciudad.

Aurora Marín González, operadora de camiones urbanos, reconoció la sensibilidad de la gobernadora por darles la oportunidad a las mujeres para participar en esta actividad y por mejorar el sistema de transporte público en la entidad.

“Hoy, contamos con mejores condiciones laborales, un lugar donde podemos descansar luego de las jornadas y un mejor salario para nuestras familias. Gracias, gobernadora, por abrirles la puerta a las mujeres que esperamos una oportunidad digna; le aseguro que no soy la última y que detrás de mí vienen muchas más. Tenga por seguro que vamos a dar lo mejor de nosotros para ganarnos el respeto y la confianza de todos nuestros usuarios”, enfatizó.

A nombre de las y los usuarios, Clemente Manuel Lugo Morales, estudiante, reconoció el compromiso de la gobernadora Tere Jiménez con todas las personas que a diario utilizan el transporte público. “Le agradecemos el apoyo de los descuentos a estudiantes y demás modalidades, este apoyo significa mucho para nuestras familias. De parte de todos los que subimos todos los días con la mochila al hombro, muchas gracias”, concluyó.

En el evento que se realizó en la megavelaria de Expoplaza, también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Humberto Montero de Alba, diputado presidente de la Comisión de Movilidad del H. Congreso del Estado; Jacob Guo, director general de Ventas de Yutong; José Antonio Arámbula López, secretario general de Gobierno; José Juan Sánchez Barba, coordinador general de Gabinete, y Francisco Trueba, director divisional de Urbanos de SIT Aguascalientes.