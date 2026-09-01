Más Vivienda Digna Para las Familias; Tere Jiménez Supervisa Nuevos Desarrollos en Municipios y la Capital

“Tienen Todo lo Necesario Para que las Familias Vivan Como se lo Merecen”

Visitó El Barranco, en San Francisco de los Romo; y Punta Olivos, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros, en la ciudad capital. En estos dos fraccionamientos se contempla la construcción de 282 viviendas que beneficiarán a 1,080 personas. Vamos a seguir trabajando fuerte para que más personas tengan acceso a estas viviendas: TJ.

Con el objetivo de impulsar el acceso de las familias de Aguascalientes a una vivienda digna, la gobernadora Tere Jiménez supervisó los avances en la construcción de desarrollos habitacionales en los municipios San Francisco de los Romo y Aguascalientes.

“Estamos construyendo vivienda digna para nuestra gente. Las casas están muy bonitas, cuentan con recámaras, cocina, sala, comedor y patio; tienen todo lo necesario para que las familias de Aguascalientes vivan como se lo merecen. Vamos a seguir trabajando fuerte para que más personas tengan acceso a estas viviendas”, destacó la gobernadora.

Durante el recorrido, Tere Jiménez visitó los desarrollos de vivienda El Barranco, en San Francisco de los Romo, que se construye en conjunto con el Infonavit; y Punta Olivos, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros, en el municipio de Aguascalientes. En estos dos fraccionamientos se contempla la construcción de 282 viviendas que beneficiarán a 1,080 personas.

Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), destacó que contar con una vivienda digna representa mucho más que tener un techo, pues significa brindar seguridad, estabilidad y la posibilidad de construir un patrimonio para las familias.

“Se están construyendo diferentes modelos de vivienda. Para la gobernadora es muy importante que las familias tengan un espacio digno, en el que puedan vivir y contar con una casa propia”, indicó Caudel de Luna.

Con estas acciones, la administración de la gobernadora Tere Jiménez se consolida como el Gobierno de la Vivienda, al pasar de la planeación y gestión de nuevos desarrollos a una etapa de ejecución y construcción de vivienda para las familias de Aguascalientes.

En los recorridos de supervisión también estuvieron presentes Amisadai Castorena Romo, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Jedsabel Sánchez Montes, diputados locales; Guillermo de la Torre Sifuentes, secretario de Planeación, Participación y Desarrollo del Estado (Seplade); Mario Guevara Palomino, director de Hábitat y Vivienda Social del IVSOP; César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Aguascalientes; y Jesús Díaz, gerente técnico del Infonavit.