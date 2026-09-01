Señalan Violencia en Razón de Género Contra las Morenistas

En Siete Municipios de Jalisco

“Muchas Veces esa Violencia Aparece Justo Cuando una Mujer Deja de ser Cómoda, Cuando Cuestiona y Exige Información, Cuando Vota Distinto en el Cabildo y Decide Ejercer Plenamente el Cargo Para que fue Electa”, Dijo la Secretaria de las Mujeres del Partido

Por Rafael Hernández Guízar

En siete municipios de la entidad existen casos de violencia en razón de género contra las morenistas, advirtió Cristina Ruiz Garibay, la secretaria de las Mujeres en el partido Morena Jalisco.

Destacó que existen denuncias ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, pero solo en cuatro de los casos que mencionó, por eso destacó que ese tipo de violencia sucede cuando las funcionarias ejercen la plenitud sus facultades y se vuelven incómodas para algunas personas: “Muchas veces esa violencia aparece justo cuando una mujer deja de ser cómoda, cuando cuestiona y exige información, cuando vota distinto en el cabildo y decide ejercer plenamente el cargo para que fue electa”.

Lamentó que sea en las presidencias municipales donde más se presente este tipo de conflictos por el deseo de las mujeres morenistas para ejercer sus atribuciones, algo que consideró como un retroceso en la vida democrática. Por eso hizo un llamado especial al IEPC y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que se den seguimiento oportuno a las denuncias ya presentadas.

Recordó que estos casos se siguen por distintas vías como la administrativa, la penal y la electoral; sin embargo, en cualquiera de los casos destacó que el resultado en caso de que se compruebe la comisión de los ilícitos, debe ser precisamente la inscripción de los perpetradores en el registro de personas que cometen actos de violencia.