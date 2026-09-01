Señalan Asaltos en la Plaza Federalismo

“Hay Mucho Abandono” por Parte del Ayuntamiento de Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

Bastante inseguridad en la Plaza Federalismo, ubicada sobre la calzada Federalismo, casi al cruce con la avenida Washington, en Guadalajara, fue reportada por vecinos de la zona.

Aseguran que la plaza es el escenario constante de asaltos, sobre todo por las noches, cuando las luminarias en muchas ocasiones no funcionan.

“Está bien peligroso, y está raro porque está aquí en la avenida, pero sí está peligroso, se esconden por ahí por donde está la fuente y le salen a la gente. A mí ya me pasó, me quitaron el celular y no tuve ni chance de reaccionar, y en esos casos pues sí está complicado”, criticó un hombre, que prefirió el anonimato.

Vecinos de la zona exigieron a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, que preste atención a los problemas que se ocasionan en este lugar, que además cuenta con la salida de la estación Washington de la Línea 1 del Tren Ligero.

“Yo creo que aquí lo importante es que manden patrullas y que estén pasando constantemente, y sobre todo también que cuiden mucho que las lámparas estén prendidas, porque eso es lo que ocasiona el problema, hay mucho abandono la verdad”, agregó el entrevistado.

Llena de hojarasca, la Plaza Federalismo, aunque sí cuenta con el servicio de recolección por parte del ayuntamiento, se aprecia bastante descuidado y hasta grafiteado.

El llamado fue para mejorar la seguridad y los servicios en general por parte del Ayuntamiento de Guadalajara.