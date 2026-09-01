Protestan y Cierran Periférico por Desaparición de Tres Hermanos

Familiares Exigen Intensificar su Búsqueda

Por Jorge Martínez

La tarde de este lunes, familiares de los tres hermanos desaparecidos

Federico, José Eduardo y Porfirio Hernández Carrillo, se manifestaron y cerraron el paso en Periférico, a la altura de la Estación San Juan de Ocotán de Mi Macro; el objetivo s visibilizar el caso y demandar avances en las investigaciones.

La desaparición de los tres hermanos, ocurrida con pocas horas de diferencia, mantiene en incertidumbre a una familia de Zapopan, que desde hace más de una semana busca respuestas sobre el paradero de Federico, José Eduardo y Porfirio Hernández Carrillo, vistos por última vez en distintos momentos en la zona de San Juan de Ocotán.

De acuerdo con sus familiares, los tres hombres no desaparecieron juntos. Sus ausencias ocurrieron de manera escalonada entre la noche del viernes 21 y la mañana del sábado 22 de agosto, situación que ha incrementado la preocupación entre sus seres queridos.

Mónica, esposa de Federico Hernández Carrillo, relató que la última vez que tuvo contacto con él fue alrededor de las 22:00 horas del viernes 21 de agosto, cuando acudió a recogerla a su centro de trabajo, ubicado sobre la calle 16 de Septiembre. Después de ese momento, perdieron toda comunicación con él.

Respecto a José Eduardo y Porfirio Hernández Carrillo, la familia informó que ambos salieron del domicilio familiar en distintos horarios y posteriormente dejaron de responder llamadas y mensajes. Uno de ellos habría desaparecido durante el viernes, mientras que el otro fue visto por última vez la mañana del sábado 22 de agosto.

Ante la falta de información sobre su paradero, familiares, esposas, hermanas y amigos realizaron el pasado 29 de agosto una manifestación en distintos puntos de Zapopan para exigir a las autoridades acelerar las labores de búsqueda y localizarlos con vida.

Como parte de la protesta, los manifestantes bloquearon carriles del Periférico, a la altura de San Juan de Ocotán.

La familia aseguró que Federico, José Eduardo y Porfirio son hombres trabajadores y que, hasta donde tienen conocimiento, no mantenían conflictos con otras personas que pudieran explicar su desaparición.

Mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades y se mantienen activos los operativos de búsqueda, los tres hermanos permanecen en calidad de desaparecidos. Sus familiares reiteraron el llamado para que las autoridades no detengan los trabajos de localización y les informen oportunamente sobre cualquier avance que permita dar con su paradero.