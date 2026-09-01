Pronostican un Septiembre con Lluvias por Arriba del Promedio

IAM: Se Confirma la Presencia de El Niño

Prevén Temperaturas por Debajo de lo Normal en la Mayoría de las Regiones de Jalisco, y Cálidas en la Franja Costera

Por Staff

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) pronosticó un mes de septiembre con lluvias por encima del promedio en las regiones Centro, Altos, Ciénega, Norte, Valles y Sur de Jalisco; mientras que la franja costera, desde Puerto Vallarta, Tomatlán hasta Barra de Navidad, tendrá déficit de lluvias a menos que se presente algún ciclón tropical.

El meteorólogo operativo del IAM, doctor Mauricio López Reyes, precisó que, como lo han pronosticado en los últimos meses, se confirma el calentamiento de las aguas oceánicas frente a Perú y la presencia de El Niño: “Si en 2016 las aguas registraron 2.7 grados por arriba de lo normal, en 2026 se estima un calentamiento de hasta 3 grados por arriba de lo normal”.

“Estaríamos hablando muy probablemente de un evento de El Niño histórico a nivel planetario y, lógicamente, con consecuencias hacia el otoño e invierno, de manera particular para este mes de septiembre”, dijo López Reyes.

Sobre las temperaturas de septiembre, precisó que el estado estará dividido: en las costas serán cálidas y, desde el Centro del estado hacia Guanajuato, con temperaturas bajas.

“Hacia el Centro, tendremos temperaturas por debajo de lo normal y asociadas con mayor cobertura nubosa y, por lo tanto, temperaturas un poco más templadas. Hacia la Costa, temperaturas más cálidas de lo normal”, dijo el especialista del IAM.

Las temperaturas hacia el final del año estarán asociadas al fenómeno de El Niño

“Hacia los próximos meses de octubre, noviembre y diciembre están asociadas al comportamiento de El Niño, y es muy probable que tengamos meses de otoño más lluviosos y fríos de lo normal”, precisó López Reyes.

El maestro Carlos Román Castañeda, geógrafo del IAM, compartió que el promedio de lluvias para agosto se estima en 200 milímetros. De acuerdo con los registros de las estaciones meteorológicas, en agosto el promedio de lluvias en la ciudad fue menor.

“Hasta el día de ayer, 30 de agosto, está cerrando con aproximadamente 160 a 170 milímetros, lo que confirma que en algunos puntos del polígono de la ciudad estas lluvias estuvieron debajo del promedio como en las estaciones de Tlaquepaque y Tonalá; y aunque tuvimos algunas tormentas locales severas, en algunos otros puntos las estaciones sí alcanzaron el promedio e, incluso, un poco más”, dijo Román Castañeda.

Agosto se mantuvo con temperaturas más bajas

El meteorólogo operativo del IAM, maestro Julio Zamora Salvador, destacó las anomalías climáticas durante agosto con temperaturas tanto por arriba del promedio como por debajo. Por ejemplo, en la costa se mantuvieron por encima del promedio, y en las regiones Centro, Ciénega, Altos Sur, Norte por debajo del promedio.

“Vemos que, en términos generales, la temperatura estuvo por debajo de lo habitual esto quiere decir que fue un poco más fresco del promedio para esta época del año: alrededor de uno o dos grados de manera puntual”, dijo Zamora Salvador.

Destacó que, en términos generales, en buena parte de Jalisco se presentó la variación donde predominó un ambiente más fresco y agradable.