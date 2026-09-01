Mueren Mujer y Menor de Edad Bajo las Llantas de Camión Urbano en Tlaquepaque

Chofer de la Ruta 616 Escapó, Pero lo Detuvieron Cuadras más Adelante

Por Jorge Martínez

Una mujer y un menor de edad murieron la tarde de este lunes luego de ser atropellados por un camión del transporte público sobre el cruce de las calles Niños Héroes y Juárez, en la colonia San Pedro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El hecho fue reportado alrededor de las 16:32 horas a través de los sistemas de emergencia C5 Jalisco y C4, donde se alertó sobre dos personas lesionadas por atropellamiento.

Al sitio acudieron elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque, quienes localizaron a una mujer y a un menor de edad tendidos sobre la vía pública con lesiones de gravedad. Paramédicos de los Servicios Médicos Municipales acudieron para brindarles atención; sin embargo, confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el vehículo involucrado corresponde a un camión urbano color verde de la ruta 616, cuyo conductor abandonó inicialmente el lugar del accidente.

Tras un operativo de búsqueda, el camión fue localizado sobre el cruce de las calles Niños Héroes y Reforma, donde policías municipales retuvieron al conductor, un hombre de 58 años de edad, quien quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

Será la Fiscalía del Estado la encargada de realizar las investigaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y definir la situación legal del operador del transporte público.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas.