Morena Apoya Obras Complementarias, Pero no Nueva Deuda por el Siapa

Apoyo Federal es Para Infraestructura Hidráulica, Destacan

Por Rafael Hernández Guízar

La dirigente del partido Morena en Jalisco, Erika Pérez García, acusó ayer a la administración de Pablo Lemus Navarro de intentar confundir a la ciudadanía ante la pésima calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Destacó que la participación del Gobierno Federal, no se traduce en mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de la ciudad, sino más bien en apoyar para que la infraestructura hidráulica que lleva el agua al área conurbada pueda funcionar de manera apropiada.

Por ello fue contundente en aseverar que tanto ella como los agremiados a su partido seguirán siendo críticos en torno al desempeño del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

“La presidenta dijo que va a haber ayuda para el abastecimiento del agua, para que haya conductos y agua, el tema de la calidad del agua es diferente y ahí Morena va a estar siempre en contra, Morena no puede votar a favor de algo que va en contra de las y los jaliscienses”.

Lo anteriormente expresado por Erika Pérez, se deriva del encuentro que se dio entre el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, donde se destacó que habrá aportaciones para la modernización de la planta potabilizadora número uno y obras complementarias en la presa del Zapotillo, además del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara.

En pocas palabras, Erika Pérez dejó en claro que, aunque apoyarán las obras complementarias, no habrá apoyo para nuevos endeudamientos como lo contemplaba el presunto plan hídrico presentado por la administración de Lemus Navarro.

“Obviamente que si ellos quieren hacer esta asociación público-privada es en beneficio de unos cuantos, y ahí no vamos a estar nunca de acuerdo”, finalizo la líder morenista.